Gloria Estefan revela que fue abusada por un familiar a los 9 años

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Gloria Estefan reveló que, cuando tenía 9 años, fue abusada sexualmente por alguien en quien su madre confiaba.



La superestrella cubana-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch “Red Table Talk: The Estefans” transmitido el jueves bajo el título “Betrayed by Trusted Adults” (Traicionados por adultos de confianza).



“Él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”, dijo la cantante.



Estefan, quien nació en Cuba y se mudó a Miami con su familia cuando era pequeña, habló al comienzo del programa, antes de presentar como invitada a la primera latina que protagonizó el reality de ABC “The Bachelorette”, Clare Crawley, para que hablara sobre su propia experiencia de abuso de menores a manos de un sacerdote.



Sentada en la mesa roja con sus coanfitrionas — su hija Emily Estefan y su sobrina Lili Estefan — la cantante comenzó diciendo que “el 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y lo sé porque yo fui una de ellas”.



“Ay tía, has esperado este momento tanto tiempo”, le dijo su sobrina.



“Así es”, respondió Estefan.



Las tres se tomaron de las manos con los ojos llorosos.



No nombró a su abusador, pero describió cómo trató de detenerlo. Dijo que el abuso comenzó poquito a poco antes de avanzar rápidamente, y que sabía que estaba en una situación peligrosa cuando se enfrentó a ese hombre.



“Le dije: ‘Esto no puede suceder, no puedes hacer esto’. Él dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices’”, contó. “Sabía que era una locura, porque en ningún momento pensé que era por mi culpa que esto estaba pasando. Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que realmente podría lastimar a mi madre”.



Estefan dijo que empezó a inventar excusas para no ir a clases de música. Su hija Emily le preguntó si su abuela no tenía ningún indicio de que algo estaba pasando. La gente no hablaba de esas cosas en ese entonces, respondió Estefan.



Trató de comunicarse con su padre, con quien intercambiaba grabaciones de voz mientras él estaba en Vietnam.



Grabaciones en español de cuando tenía 9 años fueron reproducidas en el programa con subtítulos en inglés:



Gloria: “Yo estoy dando las clases de guitarra, me gustan, pero están un poco duros los estudios”.



Su papá: “Mami me dijo que el dueño de la academia donde tú estás dando las clases de guitarra está muy orgulloso de ti”.



Gloria: “A mí me gustan las notas, pero es un poco aburrido de estudiar las notas”.



Su papá: “Mami me dice que él dijo que eres una artista de nacimiento”.



Estefan dijo que el nivel de ansiedad era tal que perdió un “círculo de cabello”.



“No pude soportarlo más”, contó, así que una noche corrió a la habitación de su madre a las 3 de la madrugada y le dijo lo que estaba sucediendo.

Su madre llamó a la policía, pero los agentes le recomendaron que no presentara cargos porque el trauma de tener que subir a un banquillo judicial sería peor para la niña.



Tanto Crawley como Estefan dijeron durante el programa que no les gusta que las llamen víctimas. Crawley se refirió a sí misma como una sobreviviente.



Estefan dijo que no les advirtió a los productores del programa que revelaría su historia en el episodio del jueves. Nadie sabía al respecto salvo su familia, según la cantante, quien está casada con el productor musical Emilio Estefan desde hace más de cuatro décadas.



También dijo que, cuando su madre comenzó a indagar sobre su agresor dentro de la familia, una tía confesó que él también abusó de ella años atrás, en Cuba.



The Associated Press preguntó a la publicista del programa si Estefan podría responder algunas preguntas, incluyendo si el hombre aún estaba vivo. La publicista dijo que la cantante no haría más declaraciones.



En “Red Table Talk”, Estefan recordó que casi hizo público el abuso a mediados de los 80, cuando su éxito “Conga” con el grupo Miami Sound Machine estaba en la cima de las listas de popularidad de Billboard y “este depredador, que era un miembro respetado de la comunidad”, tuvo la audacia de escribir una carta a un periódico criticando su música.



“En ese momento estaba tan enojada, que estaba a punto de destapar la olla”, dijo. “Luego pensé: ‘¡Todo mi éxito se tornará en un tema sobre él!”



“Es manipulación y control, pero eso es lo que ellos hacen, toman tu poder”, agregó sobre los depredadores sexuales, y reconoció que el miedo a que pueda haber otras víctimas la hacía sentir mal.



Después de presentar a Crawley y decirle que no quería sentarse en silencio mientras ella compartía su historia con valentía, Estefan dijo que estuvo esperando la oportunidad y el espacio adecuados para contar la suya.



“Esta es una de las razones por las que dije que sí a ‘(Red) Table (Talk)’”, concluyó. “Queríamos crear este espacio para hablar de cosas importantes que, con suerte, marcarán una diferencia para todos los que están viendo”.

