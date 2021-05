Miley Cyrus recuerda a Liam Hemsworth en aniversario de 'Malibú'

'Lo que representa esta canción no significa necesariamente Malibú. Significa rodearse de amor y naturaleza y ser feliz. Y estar con tu amor', dijo la cantante en 2017. FOTO: AFP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya suman dos años desde que Miley Cyrus terminó su relación con su exesposo, Liam Hemsworth, luego de ocho meses de matrimonio y más de una década como novios.

Este miércoles la cantante celebró cuatro años de su tema 'Malibú' y decidió dedicar un emotivo video a su expareja.

VEA: Kris Jenner revela el regalo que le dio a Kim en su cumpleaños

La publicación hecha en su cuenta de Instagram muestra a la cantante de Wrecking ball grabando el tema que fue escrito para su prometido meses antes de llegar al altar.

Miley parace no haber superado la ruptura amorosa con el actor de Hollywood, puesto que en continuas oportunidades se le ha escapado una que otra indirecta para Hemsworth. Sin embargo, el artista ha preferido mantener un perfil bajo desde su divorcio.

"Hoy es el cuarto aniversario de ‘Malibú’. Una canción sobre un lugar y una persona que en ese momento amaba mucho. Ese amor fue correspondido más allá de lo que podría describir aquí con libertad y escapismo. Perdí esa casa junto con muchas otras cosas en 2018. Aquí hay un vídeo de mí escribiéndola en el estudio de mi casa”, escribió la intérprete de 'Hannah Montana'.

ADEMÁS: Chrissy Teigen se disculpa con Courtney Stodden por acoso

La historia detrás de 'Malibú'

'Malibú' es uno de los éxitos preferidos de la cantante, no solo por la aceptación que logró en el público, sino por el significado que representa para ella luego de componerla para Liam.

La canción relata su historia de amor, explicando cómo después de una ruptura pudieron estar juntos de nuevo. En consecuencia, la pareja de famosos se mudó a una casa en Malibú, California.

"Lo que representa esta canción no significa necesariamente Malibú. Significa rodearse de amor y naturaleza y ser feliz. Y estar con tu amor. Estar con quien amas", manifestó Cyrus en una entrevista concedida a Billboard en 2017.

+Miley Cyrus dice que aún ama a Liam y revela por qué se divorció



Para desgracia de ambos, la residencia tomó fuego durante el incendio en 2018 y a partir de entonces su relación comenzó a decaer cada vez más.

"Nuestra casa se quemó. En aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió. Me negué a aceptar lo que había ocurrido", reveló la cantante.



DE INTERÉS: Miley Cyrus sobre su divorcio: Me trataron como la villana