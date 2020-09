Miley Cyrus sobre su divorcio: Me trataron como la villana

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Miley Cyrus habló por primera vez sobre su divorcio, hace poco más de un año, del actor Liam Hemsworth.



Aunque la pareja solo vivió ochos meses de matrimonio, luego de 10 años de noviazgo, la ex Hannah Montana aseguró que fue señalada como la villana del rompimiento.



Durante una entrevista para el podcast "The Joe Rogan Experience" la exchica Disney reveló que fue molesto ver como la culpaban por el divorcio cuando la gente no sabe lo que había detrás de su relación.



"Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema", manifestó la también actriz.

Agregó: "Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ser la villana y todas esas historias sobre nuestra relación".



Cyrus, además aclaró que no fue por una infidelidad que terminó su matrimonio, haciendo referencia a la corta relación que mantuvo con Kaitlynn Carter después de anunciar su separación.



"Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha de tiempo -que quizás no hayan visto- y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio. Para muchos un día yo era feliz en las alfombras rojas y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia. ¿De verdad?", expresó.