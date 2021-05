Kris Jenner revela el regalo que le dio a Kim en su cumpleaños

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, reveló el sentido y cariñoso regalo que le dio a su hija Kim para su cumpleños número 40.

Pero, ¿qué podría regalarse a una celebridad que lo tiene todo? Bueno, ese no fue ningún problema para su progenitora, quien la conoce mejor que nadie en este mundo.

El pasado mes de octubre, las socialité publicaron en sus redes sociales una probadita de lo que fue el gran festejo para homenajear a la modelo estadounidense.

Sin embargo, en una última intervención radiofónica de Kris se dio a conocer cuál había sido el obsequio calificado como emotivo y personal para su 'retoño'.

De acuerdo con sus declaraciones, la mamá de Kim decidió tomar papel y lápiz para escribirle una carta de 20 páginas, donde le cuenta una serie de anécdotas, recuerdos y elogios ligados a la fascinante vida de la empresaria.

"Siempre pensé en escribir cartas a mis hijos para celebrar ocasiones especiales, pero la verdad es que me quita mucho tiempo porque suelo escribir cartas muy largas", expresó Jenner.

"En cualquier caso, para el último cumpleaños de Kim el año pasado, me senté un buen rato para escribirle una carta muy bonita, en la que expresaba todo lo que sentía por ella. Y creo que acabé escribiendo 20 páginas o así", detalló durante su intervención en el podcast 'At Home with Linda and Drew Scott".



