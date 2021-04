Anahí revela que fue víctima de bullying por su anorexia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Anahí Puente, la actriz y modelo mexicana, contó que sufrió bullying durante su paso por Televisa.

En una entrevista con el conferencista Daniel Habif, explicó los tratos crueles que sufrió por su aspecto físico y desorden alimenticio, tanto que la intérprete de Mía Colucci fue criticada hasta por sus propios compañeros de trabajo.

"Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, eso era como de: ‘¿Cómo, pero no es mi casa aquí?’", explicó en el video.

“Fueron años duros, porque me ponían comida. Me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida como para ver qué hacía", agregó la actriz. En consecuencia, la exintegrante de RBD tomó la decisión de renunciar a Televisa.

Disculpas

La actriz mexicana recibió mensajes de apoyo de sus fanáticos y colegas.

“Este video me rompe el alma, hoy en día esto se llama violencia contra la mujer, espero que los involucrados puedan ver cuánto daño hicieron con sus palabras”, fue el mensaje de Christian Chávez.

María José, Omar Chaparro, Monserrat Oliver, entre otros, fueron los que se burlaron de Anahí, sin embargo, se arrepienten de lo sucedido y ya le pidieron disculpas.

Actualmente, Anahí está felizmente casada con el político Manuel Velasco y su popularidad sigue firme en el mundo de la farándula.

