Anahí se contagió de covid-19 durante concierto virtual de RBD

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Anahí confesó que durante el concierto de RBD, que se realizó a finales de diciembre de 2020, se contagió de covid-19 aunque tomaron todas las medidas de bioseguridad.



Fue a través de Instagram que la actriz reveló que su esposo también se enfermó del mortal virus.



Este fue su mensaje:



"La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones.



Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD.



Después de no salir de mi casa en casi un año el único día que salí me contagié.

Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido.



Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés bendito sea Dios siempre estuvieron perfectos.



Hoy solo quedar dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. (...) Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada".



La famosa también agradeció al personal de salud que se enfrenta todos los días contra la enfermedad.



Después de 12 años separados Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann unieron sus voces para realizar el concierto "Ser o Parecer".



La periodista Martha Figueroa dijo que esta presentación generó más de 11.2 millones de dólares.