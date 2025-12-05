¿Cuál es el estado de salud de Miss Universo Jamaica? Esto se sabe

Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, sufrió una fuerte caída durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025. Esto se sabe sobre su estado de salud.
El incidente ocurrió cuando Henry desfilaba en traje de noche y cayó desde un desnivel del escenario que, según denuncias, no estaba correctamente señalizado. La organización comunicó inicialmente que se trataba de un accidente menor, pero la prolongada hospitalización contradijo esa versión.
Tras la caída, Miss Jamaica fue trasladada a un hospital cercano, donde se determinó que sufrió un trauma craneal y lesiones adicionales. Los médicos decidieron mantenerla en observación intensiva debido a la complicación del cuadro.
Durante los primeros días, la organización de Miss Universo difundió información que señalaba que Henry estaba “estable”, pero evitó especificar diagnósticos o detalles clínicos. Esto provocó críticas por falta de transparencia y por minimizar la gravedad del suceso.
Una de las principales voces de denuncia fue Inna Moll, Miss Chile 2025, quien afirmó que la organización nunca visitó a Henry en el hospital. Aseguró que se enteraban de su estado únicamente por compañeras y publicaciones en redes sociales.
Otras participantes, como Miss Haití, respaldaron estas críticas al revelar que inicialmente se insinuó que Gabriel Henry tenía parte de culpa por “no fijarse” en la pasarela, lo que generó indignación entre las concursantes que presenciaron el accidente.
Paralelamente, las redes sociales se llenaron de mensajes exigiendo explicaciones. Usuarios y seguidores de concursos de belleza denunciaron silencio y contradicciones por parte de la organización, así como la falta de apoyo público hacia la candidata jamaicana.
En medio de la polémica, la cuenta oficial de Miss Jamaica publicó mensajes centrados en la “recuperación” y la “esperanza”, lo que permitió confirmar que Henry seguía en estado delicado. Sin embargo, su familia ha mantenido la información médica en privado.
A casi dos semanas del incidente, el caso continúa generando críticas globales por el manejo del certamen, la ausencia de responsabilidad pública y la improvisación en la seguridad del evento. Mientras tanto, el traslado de Henry a su país sigue siendo imposible debido a su condición médica.