CNE comenzará este lunes a dar los resultados de las elecciones primarias 2021  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que la noche del domingo muchos precandidatos se declararon ganadores en las eleciones primarias con encuestas a boca de urna, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que será este lunes cuando se darán los resultados oficiales.



Ana Paola Hall, presidenta del CNA anunció que los resultados oficiales de las elecciones primarias se irán dando a través de boletines difundidos en televisión nacional, aunque no especificó la hora.



"Este será un proceso que convencerá a los ciudadanos. Generará confianza a través de la transparencia. El CNE no está en silencio. Seguimos trabajando", dijo.



VEA: Elecciones Honduras: Resultados de proyecciones en partidos Nacional, Liberal y Libre



También recordó que el CNE sigue trabajando en el proceso electoral y que hay que esperar un poco para dar los resultados.

Sobre las elecciones primarias

La titular del ente electoral calificó el proceso primario como exitoso, pese a que se desarrollaron en un ambiente afectado por la pandemia del coronavirus que ya lleva más de un año en Honduras.



"La gente acudió masivamente a los centros de votación a ejercer el voto", dijo Hall.

ADEMÁS: Mauricio Oliva asegura que esperará resultados oficiales



Unos 4.8 millones de hondureños estaban habilitados para escoger los candidatos a presidente, tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.



"Estamos a la espera del retorno de las maletas electorales para que se escanee cada acta mediante una transcripción pública", explicó Hall.

Precandidatos que se declararon ganadores

La presidenta del Consejo Nacional Electoral enfatizó que la información en medios de comunicación alusiva a resultados a boca de urna no son oficiales.



Nasry Asfura del Partido Nacional (PN), Yani Rosenthal del Partido Liberal (PL) y Xiomara Castro de Libertad y Refundación (Libre) son los candidatos que se autoproclamaron ganadores de las elecciones primarias con resultados de encuentas a boca de urna.



Por su parte, Rixi Mondaca, consejera del CNE, recordó que el ente electoral no está en silencio.



DE INTERÉS: Precandidatos se declaran ganadores y celebran antes de tiempo



La consejera Moncada reconoció que en todo el país "hubo problemas en cientos de Mesas Electorales Receptoras, donde ciudadanos llegaron con su identidad y no estaban en el cuaderno de votación".



Asimismo, el consejero Kelvin Aguirre destacó que cumplieron, como órgano electoral, con su "deber patriótico de dirigir y administrar el proceso electoral". Añadió: "La democracia no está en cuarentena. Debíamos garantizar el proceso". Para Aguirre, "esto dará paz al pueblo hondureño; la tranquilidad de que se respetó su voluntad".