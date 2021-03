Ana Paola Hall al RNP: "Con carácter inmediato entreguen el DNI a los nuevos votantes"  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los nuevos votantes no podrán ejercer el sufragio el próximo domingo en las elecciones primarias si el Registro Nacional de las Personas no les entrega el nuevo Documento de Identificación Nacional (DIN).



Lo anterior lo explicó este jueves, en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, quien insta al RNP a entregar el DIN.



"Ahora con carácter inmediato entreguen el documento nacional de identificación a todos los nuevos votantes que se encuentran en un limbo", exigió la presidenta del CNE a las autoridades del RNP.



Además, advirtió que "de no contar con su nuevo documento no van a poder ejercer el sufragio el próximo domingo".



Ana Paola Hall también dijo que los jóvenes tienen una visión fresca y son el futuro y por eso es la importancia de que vayan a votar, pero "si por no tener un documento, por no haber sido entregado a tiempo por parte del Registro Nacional no pueden votar, sería una situación muy lamentable".



"Yo espero que el Registro tome las acciones inmediatas para que con carácter preferencial entreguen el documento a todos esos jóvenes que son nuevos votantes", concluyó la presidenta del Consejo Nacional Electoral.



Honduras está a las puertas de un nuevo proceso democrático: el próximo domingo 14 de marzo se celebran las elecciones primarias para elegir a los nuevos candidatos la presidencia de la nación, entre otros cargos.