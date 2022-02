"Bolillo" Gómez previo a duelo ante EEUU: "No veo la hora en que acabe el partido"

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- En el cierre de una triple fecha FIFA de pesadilla, la Selección Nacional de Honduras visita este miércoles a su similar de Estados Unidos en la fría ciudad de Minneapolis, en donde los de las Barras y las Estrellas buscan que la Bicolor pague los platos rotos tras el revés sufrido ante Canadá el pasado domingo.



Para este duelo, el equipo que dirige Hernán "Bolillo" Gómez llega ya eliminado matemáticamente, sin siquiera opciones de optar por disputar el repechaje, y con los ánimos por los suelos, por lo que el DT colombiano no ve la hora en que termine el duelo de esta noche.

"El Bolillo" se quejó de que el encuentro ante la escuadra norteamericana se dispute -23 grados en el Allianz Field de Minneapolis, lamentando que un país tan poderoso recurra al clima para sacar un resultado.



"A los hondureños les digo; no me dicta jugar un partido a -23 grados, no veo la hora que se acabe ese partido. El fútbol tampoco es para venir a sufrir más de lo que estamos sufriendo con derrotas, no señor", manifestó.



"Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido y no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo", añadió.

¿Se mantiene hasta el final de la eliminatoria?

Tras tocar el factor clima para el duelo de esta noche, Gómez señaló que a pesar de ya tener a un equipo sin posibilidades matemáticas de ir a la Copa del Mundo su objetivo es seguir trabajando de cara a los duelos restantes de la octagonal final de la Concacaf.

De igual manera, "El Bolillo" señaló que cuando tomó las riendas de la Bicolor no venía a hacer un milagro, ya que encontró a una selección con un pie fuera del Mundial de Qatar 2022.



“No vine para hacer un milagro, lo tengo claro con los directivos. Estamos tratando de sacar resultados y no se ha podido. En nuestro trabajo vemos cosas que la gente que analiza ve que va adquiriendo el equipo, el análisis no puede ser por las derrotas en un momento donde estamos en una racha pésima”, señaló.



“El futuro es seguir trabajando, estos tres partidos que nos vienen, después seguir constante trabajando y algún día va a llegar el triunfo y esperamos que sea para siempre. Una situación complicada, pero la gente buena la entiende, pero el sufrimiento está y la impaciencia hasta a uno entra ya, a los muchachos se les nota en la cancha, pero hay que ayudarles mucho porque no todo es malo”, agregó.



Bajo un ambiente tenso, con un equipo completamente desanimado y ya matemáticamente eliminado, Honduras enfrentará a una selección de Estados Unidos que busca un triunfo que lo deje muy cerca de la Copa del Mundo y además borrar la derrota que sufrieron ante Canadá el pasado domingo.



La Bicolor del "Bolillo" Gómez se presenta como la víctima perfecta esta noche en Minneapolis frente al combinado de las Barras y las Estrellas, ya que el equipo de Gregg Berhalter busca quien pague los platos rotos tras la debacle ante los de la Hoja de Maple y conseguir una victoria clave en su intento por regresar a la justa mundialista.

