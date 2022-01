Bolillo Gómez tras derrota: “Ya no hay respeto, llegamos en un momento inoportuno"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Luego de su cuarta derrota consecutiva en eliminatorias, un desencajado director técnico de la Selección Nacional reaccionó anoche sin una pizca de esperanza para la H.



En la conferencia de prensa más escueta que haya existido, donde no permitió preguntas, Hernán "Bolillo" Gómez, reconoció que “ya no hay respeto, no hay credibilidad, ya no hay paciencia en todo el mundo, todo es oscuro”.

Agregó que es una situación muy complicada la que se vive en la Selección donde hasta hablar resulta difícil. “Somos señalador por todos y no tengo más que decirles que trabajamos en lo que sabemos, pero la verdad llegamos en un momento inoportuno y no hay paciencia”.



Las palabras de el Bolillo se interpretaron por la prensa como su virtual salida de la H. En las próximas horas se estará reuniendo la Comisión de Selecciones con la Federación de Fútbol.

La H ha perdido sus encuentros contra Panamá (3-2); Costa Rica (2-1); Canadá (2-0) y la derrota de esta noche ante El Salvador (2-0).