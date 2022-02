Tyson Núñez: "Está puesta la lápida. No ha habido buena actitud de los federativos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para el exjugador de la Selección de Honduras, Tyson Núñez, que la Bicolor esté eliminada de Qatar 2022, no es culpa de los jugadores ni del cuerpo técnico que encabeza "Bolillo" Gómez.



El referente hondureño es claro en su criterio en el que culpa directamente a los federativos de la H por la temprana eliminación del mundial y desacredita por completo la decisión de cambiar director técnico en plena eliminatoria.



“Pensar que cuando se habla de un proceso se corta, inicia un técnico y luego viene otro que cambia todo porque tiene otra visión en cuanto al trabajo de los muchachos”, comenzó diciendo.

“Aquí de buscar culpables... es cuestión que no ha habido buena actitud de federativos, todo técnico que ha venido ha tenido el objetivo de clasificar. Antes de ellos se decía que era un proceso, pero el proceso no quiere decir que este Mundial sea el tuyo”.



Técnico hondureño

El jugador de 49 años también criticó que no se le brinda la oportunidad a un técnico hondureño de dirigir a la Bicolor y más en estas circunstancias en las que ya está eliminada.



“Cuando ya no tienes oportunidad de clasificar, por lo menos dale trabajo a un técnico hondureño, pero es cuestión de ellos, ellos hacen la inversión y en estos momentos es una inversión mal hecha. Pero al final quienes nos representan son los jugadores y ellos serán los culpables, pero todo viene desde arriba”.



“Está puesta la lápida porque la mentalidad nuestra es corta, nos cuesta reaccionar y así queda demostrado”, finalizó.



La H jugará el próximo miércoles de visita ante Estados Unidos por la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar.