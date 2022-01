Carlos Pavón arremete contra Fenafuth: "¿No les da vergüenza?"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El exdelantero de la Selección de Honduras, Carlos Pavón, arremetió este domingo contra la Federación Nacional de Fútbol (Fenafuth) luego de la derrota de la H ante El Salvador.



“¿No les da vergüenza estos numeritos? Como me dueles Honduras”, comenzó escribiendo el ahora comentarista deportivo en EEUU.

LEA: Hondureños atacan con memes a la H tras perder ante El Salvador



“Sigan vendiendo humo y relajándose en sus oficinas climatizadas. Ya son 2 mundiales que miramos por TV. Gracias Fenafuth”, finalizó el mensaje que acompañó con la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista.



Y es que la H lleva 13 partidos sin ganar, dejando atrás el sueño de ser parte de Qatar 2022.

ADEMÁS: No se vio en TV: Regaños, visitas y mejores jugadas en el duelo de Honduras vs El Salvador



Actualmente la Selección cuenta apenas con 3 puntos, no ha ganado ni un duelo y empató ante Costa Rica.