Liverpool empata 3-3 con Brentford, lidera tabla de la Premier League

LONDRES.- Mohamed Salah anotó su gol número 100 en la Liga Premier, pero no le alcanzó a Liverpool para vencer a Brentford.



El empate 3-3 colocó al equipo de Juergen Klopp al tope de las posiciones por un punto y conservó el último invicto en la liga.



Ethan Pinock abrió el marcador para Brentford, pero Liverpool dio vuelta el resultado con goles de Diogo Jota y Salah.



Vitaly Janelt igualó, Curtis Jones volvió a poner en ventaja a Liverpool y el suplente Yoane Wissa marcó el empate final.



Manchester City propinó a su rival por el título Chelsea su primera derrota de la temporada el sábado al vencerlo 1-0 con un gol de Gabriel Jesus.



Mientras tanto, en Manchester, Bruno Fernandes erró un penal en tiempo de descuento y Manchester United cayó 1-0 ante el visitante Aston Villa



El equipo de Pep Guardiola, que mostró nuevamente que le falta un artillero, tuvo ayuda de la suerte ya que el remate de Jesus dentro del área se desvió en el talón del mediocampista Jorginho antes de llegar a la red de Chelsea.



Chelsea, que había derrotado a City en sus tres encuentros anteriores —incluida la final de la Copa de Campeones en mayo— se vio ampliamente superado en su estadio de Stamford Bridge. Y si el margen de la victoria no fue mayor, se debió a la falta de un centrodelantero neto en City.



City supera a Chelsea en las posiciones por diferencia de gol luego de seis fechas, pero el resultado tuvo un significado mayor.



Chelsea inició la temporada con cuatro triunfos, un empate y un solo gol en contra, y era considerado el favorito para ganar el campeonato. Pero con su dominio del partido, el equipo de Guardiola demostró que tiene con qué defender su título.



En el estado Old Trafford en Manchester, el defensor Kortney Hause, del Villa, fue el héroe de la jornada al enviar de cabeza a la red un centro de tiro de esquina a los 88 minutos.



Pero a continuación, el mismo Hause paró un balón con la mano dentro de su área, dándole a United la posibilidad de rescatar un punto en su propio estadio.



Fernandes, ante la vista de Cristiano Ronaldo, colocó cuidadosamente el balón en el punto del penal y envió su disparo por encima del travesaño.



El portero argentino Emiliano Martínez, fiel a su estilo provocador, desafió a Ronaldo a patear el penal y después del disparo fallido se puso a festejar delante de los hinchas del United.



United perdió el invicto en la liga y se fue en cero por primera vez en 16 partidos en su campo.



Michail Antonio anotó en el último minuto para darle a West Ham la victoria 2-1 sobre Leeds, que lleva seis partidos sin ganar.



Raphinha puso en ventaja a Leeds, que después tuvo varias oportunidades para aumentar pero no las aprovechó. Junior Firpo venció su propia valla y Antonio puso cifras definitivas, ambos en el segundo tiempo.



La incapacidad del equipo de Marcelo Bielsa de anotar amenaza su permanencia en la Liga Premier, donde realiza su segunda campaña y está entre los tres últimos.



En otros resultados, Leicester City y Burnley empataron 2-2, Everton venció a Norwich City 2-0, y Watford y Newcastle empataron 1-1.