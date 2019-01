Desactivan cuentas de Mohamed Salah en redes sociales

EL CAIRO, EGIPTO.- Las cuentas del futbolista egipcio Mohamed Salah en las redes sociales no estaban accesibles este miércoles, sin que se comunicara un motivo de esa desactivación.



En Twitter, Facebook e Instagram, las páginas y perfiles oficiales del atacante estrella del Liverpool, que contaban con millones de abonados, mostraban el mismo mensaje: "Esta página no existe" o "no está disponible".



En internet, los hinchas empezaban a compartir capturas de pantalla de su último tuit. "Resolución 2019: es la hora de estar en contacto, de verdad", había escrito el martes.



Salah, muy popular especialmente en Inglaterra y Egipto, difundía regularmente fotos y mensajes en las redes sociales.



A principios de este mes, el delantero recibió por segundo año consecutivo el premio al mejor futbolista africano del año, entregado por la Confederación de su continente (CAF).



"Dedico este premio a mi país, Egipto", había afirmado el galardonado en ese momento.