Juergen Klopp, multado 10.000 dólares por eufórico festejo

LIVERPOOL, INGLATERRA.- El técnico de Liverpool, Juergen Klopp, fue multado por 10.000 dólares para su ataque a través de la victoria de su equipo en el derbi de Merseyside, aunque su contraparte en Everton no le dio importancia en el asunto.



Klopp se puso a correr en la cancha de Anfield y dio un salto para abrazar con el arquero de Liverpool Alisson Becker y luego en el mismo Divock Nota original en el sexto minuto de descuento para la victoria 1-0 el domingo.



Después del partido, Klopp tiene un remordimiento por su reacción y un discurso a Marco Silva, el técnico de Everton. Klopp aceptó que la Federación Inglesa de Fútbol hizo bien para abrir un expediente disciplinario,



“No pude evitarla (la multa)”, dijo. No fue mi intención y puedo decir que no volverá a ocurrir ”, señaló Klopp.



Silva opinó que Klopp no ​​debió ser sancionado: “Es la emoción del partido. Es una situación normal. Lo celebró ”, dijo.