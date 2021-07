Marcelo Pereira, descartado ante Panamá; Alberth Elis entrena a todo vapor y está listo para ser titular

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La ideas de Fabián Coito se han trastocado desde el inicio en esta Copa Oro ya que inicialmente creían que la lesión de Marcelo Pereira no sería larga en una competencia tan corta, sin embargo la evolución no ha sido favorable.



Aunque el cuerpo médico ha reconocido que no es algo grave, el futbolista no está en plenitud de condiciones para volver de lleno a los entrenamientos con la H por lo que su presencia para el duelo de este sábado está descartada.

Este jueves, el día clave para practicar con sus mejores hombres, Pereira se ha quedado sin poder hacer fútbol, se ha mantenido al margen del trabajo de cancha y se dedica a realizar sesiones de fisioterapia en el hotel y también en el gimnasio.



La H tuvo un corto, pero intenso entrenamiento por la mañana a puerta cerrada donde se trabajó la parte táctica y Pereira únicamente estuvo en tenis a un lado del campo realizando algunos ejercicios por sus problemas en la rodilla izquierda.



"Lo más lógico es aguantarlo hasta el juego contra Qatar porque lo de él no es grave, pero debemos esperar", ha adelantado Gerardo Ramos, gerente de la H quien ha estado de cerca del futbolista ya que inicialmente se pensó hasta en sustituirlo.



De esta manera Kevin Álvarez se mantendrá jugando como zaguero central al lado de Maynor Figueroa y esto le da la oportunidad a Félix Crisanto de seguir como titular por el sector derecho y Diego Rodríguez por izquierda. No habrá movimientos en la defensa.

Alberth Elis, listo para ser titular

Una de las principales variantes que el entrenador Fabián Coito podría presentar este sábado ante Panamá es la inclusión de Alberth Elis por el sector derecho arrancando como titular.

El futbolista ha trabajado a su máxima intensidad y no ha presentado ningún malestar físico. Los planes con la 'Panterita' se han cumplido a cabalidad ya que desde un inicio se pensó que no estaría al cien por ciento ante Granada y que podría jugar unos minutos, ahora para la segunda fecha, está apto para iniciar.



Otro que fue guardado para el debut es Romell Quioto y con su aparición con gol, además del cambio ofensivo que se le vio a la H junto a Elis, hace creer que el atacante también ingresará de entrada. Los sacrificados serían Walter Martínez y Edwin Solano quien fueron sorpresa.



La otra variante que el DT analiza es la continuidad de Boniek García como volante de marca en el centro o darle la oportunidad a Bryan Acosta. Por su parte Alex López y Deiby Flores además de Jerry Bengtson, se mantienen inamovibles en su esquema.



Honduras realizará la última práctica este viernes donde se afinarán detalles.

