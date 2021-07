¿Jugará Honduras partidos eliminatorios en Estados Unidos como quiere hacerlo El Salvador?

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Pese a las restricciones por coronavirus en el país, respecto al tema de ingreso de aficionados a los estadios, la Federación de Honduras no está dispuesta a dejar San Pedro Sula para realizar partidos como local en Estados Unidos.



Y es que la Federación Salvadoreña de Fútbol ha comenzado todas las gestiones para jugar sus compromisos rumbo a Qatar 2022 de local en Norteamérica, debido a que el gobierno local ha tomado la determinación de suspender el ingreso de aficionado a los eventos deportivos por el aumento de casos por coronavirus, y están buscando hacerlo en Los Ángeles, Houston y Washington.

La Fenafuth, pese a que en este momento el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) no ha autorizado el ingreso de público a los estadios en encuentros de la Liga Nacional, no se planea de ninguna forma ir a Estados Unidos donde las restricciones por covid-19 desaparecieron para los eventos públicos y donde económicamente le iría mucho mejor que jugando en San Pedro Sula, pues el boleto más barato para un partido de fútbol es de 30 dólares.



"En este tema hay dos cosas; no se puede jugar en otro país solo porque se te antoja, primeo la US Soccer (Federación de Fútbol de Estados Unidos) debe decir que sí, no hay forma sin eso, luego tomar una decisión de esa se pierde la localía, se regala, no es igual un partido El Salvador-Honduras en el Cuscatlán que en Los Ángeles y ya lo vimos en una Copa Oro pasada, así que para nosotros ser locales vale mucho", expresó Gerardo Ramos, gerente de la Selección.



Espera que en los próximos días las autoridades sanitarias del país puedan aprobar los protocolos de bioseguridad que la Liga Nacional junto a la Federación y un equipo de especialistas plantean a Sinager para que el Torneo Apertura 2021 inicie con portones abiertos.

"Nosotros estamos trabajando en el tema bioseguridad, para cuando enfrentemos a Estados Unidos el 8 de septiembre ya deberían haber disputado cinco jornadas con afición, luego de los protocolos nos toca montar todo el tema administrativo, hay que hacer bien las cosas, que a la Liga se lo aprueben y así nos da la oportunidad de jugar con público porque es el mismo permiso para ambos, equipos y Selección", detalló.

Boletos con altos precios

En caso que se se reabran las puertas de los estadios hondureños se espera que sea con un 30% de la capacidad y en el caso de la Bicolor se ha conocido que los precios de boletería serán altos.

Aunque no es oficial, el valor de una entrada para la localidad de sol no costaría menos de 500 lempiras e incluso se podría ser más alto al igual que en los sectores de preferencia, silla y palco donde tendrán más del 100% de aumento ya que la cantidad de aficionados rondará entre los 10 y 12 mil espectadores por todas las restricciones por el covid-19.

