Con muletas y apesarado llega Michaell Chirinos tras perderse Copa Oro por lesión 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Caminando con muletas y ansioso de iniciar el proceso de recuperación, así llegó Michaell Chirinos a Honduras tras sufrir una lesión que lo obliga a perderse la ahnelada Copa Oro.

A su arribó a la terminal de Toncontín, el jugador comentó a EL HERALDO su sentir por el incidente, "es muy difícil para mí, me preparé de la mejor manera para hacer un buen torneo en la Copa Oro pero lastimosamente me pasó lo que me tenía que pasar", dijo Chirinos al llegar a la capital.

"Todavía tengo la jugada en la mente, me duermo y me levantó pensando en ella porque era la última jugada que el profe había dicho y tuve un trabón en la cancha", contó.

"Venimos con la fortaleza de iniciar la recuperación lo más pronto posible", agregó.



El futbolista contó que ha recibido palabras de apoyo de parte de su familia, el profe Troglio, Villeda y muchos de sus seguidores que a través de redes sociales lo animan.

A los olimpistas agradeció que todos los mensajes de apoyo, y les prometio de "desde donde esté estará dando lo mejor para que el equipo pueda sobresalir y ser campeones nuevamente".

"Tenía la gran ilusión de hacer un buen torneo", dijo Chirinos y agregó que antes de venirse le pidió a sus compañeros"que puedan luchar hasta el final, que den lo mejor porque la Selecciónn es una alegría para todos".

Su lesión no le permitirá jugar el torneo Apertura con Olimpia y tampoco estar disponible para la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar.

El jugador regresaba a una convocatoria de Honduras dos años después, pero a un día del debut en Copa Oro sufrió la ruptura de ligamento cruzado que lo alejará de las canchas por el resto del año.