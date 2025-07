La verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo no asistió a funeral de Diogo Jota

A través de varias publicaciones en Instagram, quiso aclarar la situación: “Cristiano es una figura mediática. Vaya a donde vaya hay un revuelo. Mi hermano no puede ir a bodas, porque eso le restaría protagonismo. No puede ir al cumpleaños de un sobrino ni a un evento mío. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias".