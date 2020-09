Boniek García: “Si me llaman estoy listo para la Selección de Honduras”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A sus 36 años parece que el tiempo no pasa en vano. Óscar Boniek García mantiene la misma alegría en la cancha y su entusiasmo por seguir destacando en la MLS de los Estados Unidos está intacto.

Formado en las calles de la colonia Bella Vista de la capital de Honduras, Boniek García dialogó con EL HERALDO y reveló cómo fueron sus inicios en el fútbol profesional y su actualidad con el Houston Dynamo, equipo al que llegó en 2012.

¿Dónde creció Boniek García?

Bueno, crecí hasta los 7 años en el barrio Villa Adela, posteriormente viví en la Perpetuo Socorro y Bella Vista.

¿Qué recuerdos bonitos tienes de la infancia?

Me la pasaba jugando día y noche con la pelota con mis amigos y mis primos, eran buenos recuerdos en el que mi mamá me castigaba a chancletazos si me pasaba de la hora que me daba permiso.

¿Cuál era tu sueño de pequeño?

Ya lo traigo en la sangre, mi papá jugó fútbol, mis tíos, primos y hermanos todos futbolistas y cuando ya lo traes es de lógica que el sueño de uno es por ahí que iba.

¿A quién admirabas cuando eras pequeño?

Bueno, cuando ya empecé a ver más fútbol mi ídolo a nivel internacional siempre fue Rivaldo. Fue uno de mis preferidos por lo que generó en Barca, ya que soy full Barcelona te soy sincero. A nivel local, pues tengo admiración por muchos jugadores: Tyson Núñez, que es familia mía, David Suazo, Carlos Pavón, Amado y Wilson Palacios que tuve la oportunidad de jugar con el y además representó muy bien al país.

¿Tus hijos son motagüenses?

Cada vez que me tocaba viajar en diciembre a Honduras, Motagua siempre quedaba campeón. Sumado a eso, los primos y sobrinos también son Motagua y pues ya no le pudimos sacar eso de la mente, jeje.

¿Siempre te gustó jugar en el medio campo?

Sí, de hecho en mis inicios jugaba de portero, era polifuncional, pero siempre me encantó ser volante.



¿Qué pasó en la prueba que hiciste en el PSG?

Siento que hice las cosas bien, pero según me enteré el técnico quería un jugador más ofensivo, entonces yo viajé a París como un jugador lateral que le llegaba ir bastante al ataque. Creo que no hubo mucha fuerza de los representantes que me llevaron, incluso solo me dejaron y me dijeron que tenía que pedir de comida y al siguiente día se fueron.



¿Cómo iniciaste en el fútbol profesional?

Jugué en Atlético Ulúa y también realicé unas pruebas en el Real Maya que después se llamó Real Patepluma. Quien me hizo debutar fue el profesor Wilfredo McCarthy.



¿Qué recuerdos tienes de las eliminatorias?

Vi grandes jugadores y selecciones, impresionante la calidad de ellos. En Brasil disfruté mucho. Cantar el himno en un Mundial es como una graduación para nosotros. Ponerse la mano en el pecho fue bastante para mí.



¿Otro eliminatoria y Mundial?

Gracias a Dios me siento bien en lo fisico, me cuido bastante. De ser tomado en cuenta bienvenido sea. Tengo la confianza que se va poder clasificar a Qatar. Mi deseo siempre va ser estar ahí, pero todo depende del rendimiento que pueda tener en el equipo.



¿Estás listo si hoy comenzara la eliminatoria?

Si se me da la oportunidad... claro que estamos a un cien porciento.



¿Cómo ves la selección al mando de Fabián Coito?

Creo que ha llevado seguimiento a muchos jugadores, él ya sabe con quién va contar y sin lugar a dudas va seguir viendo a otros jugadores con muchas posibilidades de estar en la selección.