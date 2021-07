Fabián Coito sobre lesiones de Pereira y Chirinos: "Deseo que sea una cuestión pasajera"

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Los planes del entrenador de la Selección de Nacional de Honduras, Fabián Coito, para la Copa Oro 2021, podrían trastocarse con los resultados médicos de los futbolistas Marcelo Pereira y Michaell Chirinos debido a una lesión que sufrieron durante los entrenamientos antes del debut de este martes 13 de julio ante Granada.



El timonel sudamericano compareció este lunes en conferencia de prensa y dijo que ninguno de los jugadores será descartado a falta del informe médico tras los exámenes realizados.

LEA TAMBIÉN: Copa Oro: Marcelo Pereira se lesiona y peligra su debut con la H

+ Michaell Chirinos se lesiona la rodilla y es baja ante Granada



"No tenemos la entidad de la lesión, el doctor Sierra le hará un examen a los dos, una vez con el resultado tomaremos las decisiones. Difícilmente serán tomados en cuenta mañana porque han sido muy recientes con situaciones sencillas e increíbles", dijo Fabián Coito en conferencia de prensa.



"Puede que estén fuera de competencia unos días o según los resultados, un tiempo. Dentro de la lista hay jugadores que los van a sustituir en caso de no poder continuar con el torneo", agregó.



Coito también detalló que en caso de agraviarse, ya tienen una lista de posibles sustitutos, tanto ahora dentro de la nómina, como en la preliminar donde resaltan futbolistas como Eddie Hernández, Kevin López, Yeison Mejía, Getsel Montes, Omar Elvir y Rubilio Castillo.

ADEMÁS: ¡Pruebas negativas! Selección de Honduras libre de covid-19 en Copa Oro



"Los posibles reemplazantes están entre Kevin Álvarez y Johnny Leverón. No quiero dar expectativas para no creer ilusiones; tenemos en mente, pero ninguna definición al respecto. No podemos adelantar nada, solo el deseo que sea una cuestión pasajera", soltó.

Favoritismo ante Granada

A un día del debut ante Granada, Fabián Coito se ahorra las promesas y se quita la etiqueta de favoritos en el Grupo D.



¿Es Honduras favorita?

"Es parte de la subjetividad de las personas basados en los futbolistas y antecedentes, pero tenemos claro que los resultados estarán por lo que hagan los equipos en el momento de jugar. A veces los resultados no están de acuerdo a lo que uno se imaginó. Una de las características del fútbol es la incertidumbre de lo que va a pasar. Nosotros tratamos de planificar el partido con el juego nuestro", dijo.



"No me ocupo de expectativas porque estaríamos hablando de cosas que nadie sabe qué va a suceder. Nos concentramos más en preparar el partido, armar el juego y reforzar las relaciones entre los futbolistas", añadió.

DE INTERÉS: Granada, un rival que no debe perdonar Honduras en el arranque de la Copa Oro



Sobre Granada comentó que "hemos tenido buenos días para preparar este torneo. Con los demás futbolistas hemos tenido una buena preparación. Serán tres partidos diferentes con equipos de ideas diferentes. Vamos a enfrentar a enfrentar a un equipo de transiciones, físico, de carreras largas que requieren espacios"