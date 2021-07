Granada, un rival que no debe perdonar Honduras en el arranque de la Copa Oro

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras debutará este martes en la Copa Oro 2021 ante Granada con el reto de mantener la hegemonía clara que logró en las dos anteriores confrontaciones en el torneo de Concacaf.



El partido se disputará en el BBVA por el Grupo D, integrado también por Panamá y Catar que llega como invitado a la justa de Concacaf.



Aunque la "H" comparece disminuida porque varios jugadores titulares integran la selección sub23, que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, aparece como favorita ante los granadinos, a juzgar por los enfrentamientos anteriores.



En la Copa Oro 2011 la selección de Honduras goleó 7-1 a su similar de Granada, por el Grupo B jugado en el FIU Stadium. También el 11 de julio del 2009 por la Copa Oro, los 'catrachos' triunfaron con goleada de 4-0.







Este martes en Conexión EL HERALDO nos acompañará el extécnico de selecciones menores Carlos Ramón Tábora para analizar la previa de la H ⚽️#ZonaDeportiva #ConexionELHERALDO @moralesalexeiev @adielvarela @FedeRamos09 pic.twitter.com/qTWfVaB96H — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 12, 2021







Sin embargo, el técnico canadiense de Granada, Michael Findlay, se manifestó con optimismo de revertir el historial.



"La Copa Oro es una gran oportunidad para evaluar nuestro progreso y nuestro fútbol en general. No hay mejor lugar para hacerlo que competir con equipos como Honduras, Qatar y Panamá", manifestó Findlay en entrevista con Concacaf.com



"Partimos como víctimas… francamente, no creo que mucha gente espere que seamos exitosos, excepto yo, nuestro staff y, lo más importante, nuestros jugadores. Pero me gusta la posición de no favoritos", añadió.



"Tenemos la ilusión de hacer una gran Copa Oro", resaltó el técnico uruguayo de Honduras, Fabian Coito. "Estamos trabajando para que mejoren nuestros porcentajes de posesión y así tener mejores posibilidades de ataque", agregó.

Probables alineaciones:

Honduras: Luis López - Kevin Alvarez, Maynor Figueroa, Marcelo Pereira, Diego Rodríguez - Brayan Acosta, Alex López, Deybi Flores, Walter Martínez - Romell Quioto y Alberth Elis. DT: Fabián Coito.



Granada: Trishawn Thomas - Kimron Marshall, Kraig Noel-McLeod, Tyrone Sterling, Moron Phillip - Chad Mark, Arthur Paterson, Alexander McQuen, Kairo Mitchell - Ricky Modeste y Kharlton Belmar. DT: Michael Findlay.