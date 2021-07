Copa Oro: Marcelo Pereira se lesiona y peligra su debut con la H

Marcelo Pereira a la espera de saber si se perderá o no la Copa Oro. Foto: EL HERALDO

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Malas noticias en la Selección de Honduras que ponen al seleccionador Fabián Coito con un rompecabezas a un día de su debut en la Copa Oro ante Granada.



El defensor Marcelo Pereira se ha lesionado y las posibilidades de jugar ante los caribeños este martes en el estadio BBVA Compass son bastantes bajas, aunque hasta este lunes no es baja oficial, ya que están a la espera de estudios médicos.



El zaguero, quien sido pieza clave en la defensa central de la H en este nuevo proceso, se ha resentido de un problema muscular desde el sábado que le imposibilitaría poder aparecer de entrada ante el cuadro caribeño.



Pereira sintió malestares en el primer día de práctica en Houston, y en la doble sesión de entrenamiento del domingo no fue arriesgado por recomendación médica.



Pereira en los trabajos matutinos ni siquiera se puso los botines, estuvo en tenis y no fue incluido en los equipos titulares que probó el entrenador por lo tanto su presencia, al menos para este primer compromiso, está casi descartada.



Pereira durante la mañana tiene previsto salir del hotel a un centro médico en Houston donde le realizarán estudios para determinar el tipo y el alcance de su lesión.

¿Quién lo puede sustituir?

Este es el primer reto del seleccionador uruguayo Fabián Coito en esta Copa. Marcelo Pereira es el único central con perfil derecho en su convocatoria y en caso de confirmarse la baja se complica encontrar a su reemplazo.



Sin embargo, dentro de su listado, el técnico tiene a Jhonny Leverón como primera opción con el detalle que al igual que Maynor Figueroa, es de perfil zurdo y Coito hubiese preferido a un derecho, sin embargo, es el principal candidato para tomar el lugar si Marcelo no logra llegar.



Es aquí donde entra como opción Boniek García, el veterano futbolista ha actuado en esta temporada con el Houston Dynamo como zaguero central. En la Bicolor ya tuvo su primera experiencia en este puesto y fue contra Estados Unidos en el Final Four sustituyendo en la segunda mitad precisamente a Marcelo Pereira que sufrió un golpe y no pudo continuar.

Mejor entrenamiento y no reconocimiento

Algunas dudas que tiene Coito, un día antes del partido, lo han llevado a tomar la decisión de no realizar el reconocimiento de cancha que tenía previsto para el lunes al final de la tarde, pero la Concacaf únicamente permite un breve recorrido por el terreno de juegos por unos 20 minutos y el DT ha preferido tener una sesión más extensa y definir de una vez por todas su equipo titular.

¿Qué le falta?

Este último incidente físico con Pereira hace que Coito prefiera tener un poco más de trabajo con el central que elija, además de afinar su idea táctica ya que prefiere y esperar hasta último momento si Alberth Elis tiene el alta médica para jugar o decidirán aguantarlo hasta el segundo encuentro contra Panamá.

