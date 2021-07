Fabián Coito sobre Copa Oro: “No vamos a probar ni a hacer experimentos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Antes de viajar hoy rumbo a Houston, se dejó escuchar la voz del seleccionador de la H, Fabián Coito, quien atendió por espacio de media hora a la prensa deportiva del país.



El uruguayo rescató este período de trabajo en la capital industrial, que se alargó solamente porqueala Bicolor se le cayó un partido amistoso que había pactado para disputarse en Estados Unidos.



“Se ha hecho hincapié en la parte física, porque la mayoría de los jugadores venían de terminar sus temporadas, y pensando en lo que tenemos por delante pues aprovechamos los días para hacer una puesta a punto”, explicó el sudamericano viendo de reojo a septiembre, cuando iniciará el camino a Qatar.



Por ahora solo el defensa de Olimpia, Ever Alvarado no está trabajando al mismo ritmo del resto por un problema en la espalda del que Fabián Coito no quiso profundizar; el exdefensor de los Leones sí explicó enseguida el caso de Andy Nájar, que no fue llamado a la Selección Mayor ni como refuerzo para Tokio 2020.



“No lo llamamos al Final Four porque venía en plena recuperación de su lesión y la idea era tenerlo para la Copa Oro... pero también sabemos que no está en su mejor momento físico y aunque futbolísticamente ya está recuperando su nivel lo mejor es que por ahora priorice su trabajo con su club (DC United), el factor más grande que ha permitido empezar a volveraver al Andy Nájar que deseamos”.

Tenencia del balón

Luego de confirmar queala Copa Oro su cuerpo técnico “no va a probar ni a hacer experimentos”, Fabián Coito sentenció que al principal torneo de selecciones de la región llegan bien, “tenemos mucha ilusión de hacer una gran Copa Oro” con la H.



Y agregó: “Para hacer buenos campeonatos primero hay que convencerse de que se puede lograr... lo reiteramos en cada charla y nos apoyamos en futbolistas del plantel para que multipliquen ese mensaje; el resultado es la consecuencia de toda la preparación, es un tema de carácter, de la credibilidad en la idea del cuerpo técnico y siempre con una idea de juego”.



Por último, el charrúa destacó que ya tiene estudiados a Granada (“sabemos cómo hacerle daño”) y Qatar (“amigos que han trabajado allá me tienen al tanto”) y que en el debut ante los caribeños el hincha de la Bicolor debe estar claro que verá a un equipo dueño de la pelota: “Estamos trabajando para que mejoren nuestros porcentajes de posesión y así tener mejores posibilidades de ataque... algo que no pasó contra México y Estados Unidos”