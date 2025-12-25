Marathón define día y hora para final de ida ante Olimpia por el torneo Apertura

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras ya está en su recta final en las triangulares, una etapa en donde ya se conoce a los finalistas: Marathón vs Olimpia. Ambos equipos se clasificaron antes de terminar con la fase en la que lideraron en cada uno de sus grupos.

Sin embargo, a falta de tres partidos de culminar con las triangulares y con los finalistas ya decididos, muchos de los aficionados se preguntan cuándo y dónde se jugará el duelo de ida entre los verdolagas y albos en busca del campeón del Apertura 2025.

Y es que, la Liga Nacional de Honduras solo ha confirmado la fecha hasta la jornada 6 de la nueva etapa, teniendo los duelos entre Olimpia vs Real España el próximo sábado 27 de diciembre en el Nacional y el Marathón vs Olancho FC el domingo 28 en el Yankel Rosenthal.

Pero Marathón ya tiene puesta la mirada en esa gran final, por lo que ha tomado una decisión con respecto a la fecha y el horario de la primera batalla ante el Olimpia, en busca del tan ansiado título en el marco de su centenario.

Fuentes cercanas a la institución verdolaga informaron que el duelo de ida se disputaría el domingo 4 de enero a las 5:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, un escenario que no pasa desapercibido para el Monstruo Verde.

Marathón se clasificó como líder del Grupo B de las triangulares con 7 unidades a falta de dos jornadas. Los verdolagas solo tienen un juego pendiente ante el Olancho FC, pero ya es inalcanzable con sus rivales de turno.

Asimismo, el Olimpia cumplió con sus deberes y encabezó el encasillado A con 7 puntos, y con el duelo ante Real España para finalizar la actividad en su grupo. Los Albos y verdolagas se vuelven a reencontrar en una final del fútbol hondureño.

Este enfrentamiento representa la decimotercera vez que ambas escuadras se miden directamente por el título del balompié catracho. El antecedente más reciente favorece ampliamente a los capitalinos, quienes hace apenas año y medio derrotaron contundentemente al Marathón ganando ambos partidos de la serie final para alzar su copa número 38.