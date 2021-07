Romell Quioto: "Sabía que tenía que aprovechar la oportunidad en mi regreso"  

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Alberth Elis le marcó el pase y Romell Quioto lo entendió a la perfección, evitó el fuera de lugar, se fue solo contra el portero granadino y con mucha frialdad definió con derecha y por abajo para marcar el 4-0 definitivo con el que Honduras debutó en la Copa Oro 2021.



El ‘romántico’, al final del partido explicó que él sabía que tendría una oportunidad de anotar y no podía errar para afianzarse nuevamente en el equipo de Fabián Coito tras su ausencia por dos años en las convocatoria.



“Estoy contento, sabíamos que era una gran oportunidad para mí, que tenía que aprovecharla porque era mi regreso después de mucho tiempo y contento por la victoria y por el gol”, dijo el delantero catracho tras anotar.



Sobre esa jugada que provocó su anotación, contó que “con Alberth Elis ya lo habíamos hablado de que si hacía un movimiento me tirara la pelota y le doy la gracias por eso igual que a todo el equipo por el esfuerzo realizado”.



Romell asegura que haber arrancado de suplente le sirvió ya que durante el primer tiempo y parte del segundo, se dedicó a estudiar al adversario y al momento de entrar aprovechó algunas debilidades.



“Cuando uno está en el banco está para prestar atención, analizar el rival y que cuando nos toque entrar, hacerlo de buena manera y al tener la oportunidad aprovecharla”, cerró.



Para Romell Samir esta anotación ha significado su noveno gol con la H en 43 juegos. El próximo compromiso de la Bicolor es ante la difícil Panamá el sábado donde con una victoria estaría avanzando a la siguiente fase de esta competencia.