Romell Quioto convence a Fabián Coito; Alberth Elis, duda hasta el último momento

HOUSTON.- La Selección de Honduras afina pequeños detalles para su debut en la Copa Oro, Fabián Coito trabajó a doble horario ayer para completar su equipo titular con el que arrancará ante Granada mañana en el BBVA Compas, encuentro que marca una revancha para el seleccionador Fabián Coito después de su fracaso en la edición anterior del 2019 quedando eliminados en la fase de grupos.



La H está completa, el entrenador uruguayo tiene a su artillería lista y a excepción de algunas dudas por temas físicos de Alberth Elis, tiene claro sus once hombres de arranque donde una de las novedades sería la incorporación de Romell Quioto quien aparecería como un puntero izquierdo o bien como centro delantero.



El 'romántico' ha mostrado un semblante diferente en las prácticas, se le ve muy serio y concentrado, las bromas y ocurrencias las ha dejado por fuera y durante las dos sesiones a la que ha la prensa ha tenido acceso, habla poco, pone mucha atención a las indicaciones del DT quien está contento con la actitud que muestra.



En el arco no existen dudas que Luis "Buba" López se mantiene atajando tras recuperarse de un golpe sufrido en el amistoso ante México, Edrick Menjívar trabajó en San Pedro Sula con normalidad tras una fractura en su dedo y ahora en Estados Unidos aumentó su intensidad y ataja sin temores de la mano que fue operada.



Tal y como pasó en la Nations League, Coito no moverá sus piezas en defensas y seguirán jugando Maynor Figueroa con Marcelo Pereira en el centro de su zaga, por las bandas continuarán Diego Rodríguez en la izquierda y Kevin Álvarez en la derecha.



En el mediocampo a Fabián Coito le gustó la actuación de Bryan Acosta contra México en el amistoso en Atlanta y repetir?a junto a Deiby Flores y Alex López más adelantado, además si a Alberth Elis deciden no arriesgarlo, aparecerá Walter Martínez o Michael Chirinos quien ha trabajado con entusiasmo queriendo aprovechar el buen momento que trae de Olimpia.



Sin embargo será hasta hoy que Fabián Coito, en su última práctica valore con el cuerpo médico si la Panterita puede arrancar de inicio o tener unos minutos en el segundo tiempo en caso de ser necesario, o bien guardarlo hasta el próximo compromiso contra Panamá el sábado.



En ataque Jerry Bengtson se perfila como único delantero centro y existe la duda si Quioto lo acompaña también como nueve o forman un tridente por las bandas como había sido previo a la pandemia.



Aunque para hoy inicialmente se tenía previsto realizar el reconocimiento de cancha en el Estadio BBVA Compass, el entrenador Fabián Coito ha decidido realizar una sesión de trabajo un poco más largo y no los 15 minutos que generalmente cede Concacaf.



Las otras tres selecciones del grupo, Granada, Qatar y Panamá sí estarán presentes en el estadio para trabajar brevemente y quedar listos para su debut.

Resultados de covid

Los protocolos de bioseguridad se han activado en la Copa Oro después de los cinco casos positivos registrados ayer en la escuadra haitiana. En la selección de Honduras no es la excepción, la delegación completa se ha realizado las respectivas pruebas de Covid-19 donde hoy se conocerán los resultados y confirmar que el grupo está completamente sano.



Y es precisamente que por estos de sanidad, existe una burbuja dentro del hotel de concentración no está permitida la presencia de periodistas y la cantidad de aficionados está restringida debido a las indicaciones que se le ha dado al plantel para evitar que bajas por esta enfermedad..

El dato

Honduras jugará su décimo partido en el estadio BBVA Compass de Houston, hasta el momento la Bicolor no cosecha ningún triunfo, tiene seis derrotas y tres empates.