Presidente de la Liga Nacional anuncia simulacro con el VAR y los detalles que faltan

Jorge Herrera informó que el equipo ya se encuentra en el país y durante esta semana llevarán a cabo capacitaciones a los árbitros para afinar detalles

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:51
Cada vez faltan menos detalles para que el VAR en Liga Nacional sea una realidad.

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las últimas polémicas por las actuaciones arbitrales, el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, anunció que esta semana llevarán a cabo un simulacro con el sistema FVS (similar al VAR) y dio a conocer los detalles que faltan para que los árbitros puedan contar con el apoyo de la tecnología en los partidos de primera división.

"La capacitación viene en la parte teórica, primero en la fundamentación del VAR, en qué cosiste el VAR y se van a revisar unos videos. La práctica es que se va a ir al Estadio Chelato Uclés para poder hacer una simulación con equipos deteniendo jugadas y haciendo simulación de jugadas para poder entrenar a los árbitros", precisó Herrera en entrevista a un medio de comunicación.

El máximo directivo de la primera división hondureña precisó que las capacitaciones serán impartidas por Pericles Cortéz, representante de FIFA, y que faltan muy pocos detalles para que el VAR entre en funciones en la Liga Nacional.

Javier López sobre el arbitraje de Liga Nacional: “El que no llora, no mama”

"Dependemos de que terminemos la simulación esta semana y luego empezar lo más pronto posible, pero ya estamos a un 95%, estamos contentos en la Liga Nacional. Es todo un proceso y gracias a Dios estamos culminándolo", mencionó.

Herrera indicó que el equipo de video arbitral ya se encuentra en Honduras y están a la espera de que se realice el desaduanaje para seguir adelante con el funcionamiento del sistema.

Jornadas de capacitación

Este lunes, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), la Liga Nacional y la FIFA anunciaron el desarrollo de jornadas de capacitación para los árbitros del fútbol hondureño.

Lavallén se refiere al arbitraje tras triunfo de Marathón: "Hoy el perjudicado fue Olimpia"

La jornada de capacitación se llevará a cabo del 4 al 6 de marzo en Tegucigalpa para afinar detalles y que todo quede listo para que el sistema FVS entre en escena en la Liga Nacional.

Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

