Presidente de la Liga Nacional anuncia simulacro con el VAR y los detalles que faltan

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las últimas polémicas por las actuaciones arbitrales, el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, anunció que esta semana llevarán a cabo un simulacro con el sistema FVS (similar al VAR) y dio a conocer los detalles que faltan para que los árbitros puedan contar con el apoyo de la tecnología en los partidos de primera división.

"La capacitación viene en la parte teórica, primero en la fundamentación del VAR, en qué cosiste el VAR y se van a revisar unos videos. La práctica es que se va a ir al Estadio Chelato Uclés para poder hacer una simulación con equipos deteniendo jugadas y haciendo simulación de jugadas para poder entrenar a los árbitros", precisó Herrera en entrevista a un medio de comunicación.

El máximo directivo de la primera división hondureña precisó que las capacitaciones serán impartidas por Pericles Cortéz, representante de FIFA, y que faltan muy pocos detalles para que el VAR entre en funciones en la Liga Nacional.