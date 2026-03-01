Espinel revela cuál fue la clave de la derrota de Olimpia ante Marathón y, ¿se vio afectado?

Tras el pitazo final, el técnico merengue, Eduardo Espinel , compareció en conferencia de prensa con evidente molestia por el resultado. El estratega reconoció errores propios, especialmente la falta de contundencia en el primer tiempo, y analizó las razones por las que su equipo perdió protagonismo en la segunda mitad.

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia cayó la tarde de este domingo 2-1 en su visita al Marathón en el estadio Estadio Yankel Rosenthal, en un clásico vibrante que tuvo dos caras muy distintas. Los albos se fueron al descanso con ventaja y mejores sensaciones, pero en el complemento el conjunto verdolaga reaccionó y terminó dándole vuelta al marcador ante su afición.

Espinel también explicó las variantes realizadas en el complemento en busca de recuperar el control del juego y sostuvo que asumió riesgos para intentar revertir la situación. Sin embargo, evitó referirse a la polémica arbitral en el segundo gol del Marathón, donde en las repeticiones se aprecia que Henry Figueroa estaba en posición adelantada al momento de la acción.

Partidazo sin lugar a dudas, con una gran ventaja en el primer tiempo. ¿Qué sucedió en el Olimpia para que se diera esa remontada por parte del local? ¿Y qué le deja el rendimiento de sus muchachos?

Un partido que fue de dos tiempos diferentes, donde se sabía que es un clásico que se define por detalles, en un campeonato que está siendo muy parejo para todos los equipos. Creo que el pecado nuestro fue no haber concretado las situaciones que tuvimos en el primer tiempo. Nos fuimos ganadores muy merecidamente, pero creo que en el segundo tiempo no repetimos la intensidad ni la tenencia del balón. Ante situaciones más o menos similares, habría que mirar el partido nuevamente, ellos fueron más contundentes. Lograron hacer dos goles cuando nosotros en el primer tiempo teníamos que haber marcado la diferencia y ahí está un poco el porqué nos quedamos con las manos vacías.

Se les ha complicado bastante los clásicos, al menos en este arranque de torneo. ¿Por qué?

No, se han complicado los partidos todos, no solo los clásicos. Hemos tenido problemas con todos los equipos.

Más allá de que usted dice que no repitieron en el segundo tiempo, ¿por dónde cree que pasa que Marathón tome el dominio del partido y Olimpia ya no sea tan protagonista?

Primero, Marathón tiene muy buenos jugadores también para tener el balón, cosa que habíamos hecho un buen trabajo en el primer tiempo y se lo habíamos quitado. Pero creo que uno de los factores principales fue la rápida vuelta del balón cuando nosotros lo sacábamos hacia nuestro delantero y no la sosteníamos en la cancha de ellos. Eso posibilitaba que permanentemente estuviéramos retrocediendo. Si hay algo que no nos gusta y que no es nuestra forma de jugar es pasar mucho tiempo en campo propio, y creo que por ahí pasó un poco, que ellos pudieron tener más la pelota en el segundo tiempo más que nosotros.