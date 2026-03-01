Tabla del fútbol hondureño: Marathón escala y el Olimpia se estanca

San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Nacional y se han dado varios cambios en la tabla de posiciones. Olimpia tuvo que pagar los platos rotos de la mala racha que vivía Marathón en las últimas jornadas del Clausura 2026 de la Liga Hondubet; Motagua y Real España tienen el camino libre en la cima.

El Monstruo Verde derrotó al actual bicampeón de Honduras con goles de Nicolás Messiniti (58') y Henry Figueroa (74'), sin embargo, el primero y último de los merengues fue anotado por el juvenil David Flores (11'), pero sirvió de poco o nada. Con esta victoria, Marathón escaló a la tercera posición con 11 puntos, bajando al Olimpia a la cuarta plaza, pero con la misma cantidad de unidades, sin embargo, los sampedranos tienen mejor diferencia de goles que los capitalinos.

Motagua y Real España tienen el camino libre en la lucha por la cima. El Ciclón Azul se medirá ante Olancho FC y la Máquina de Jeaustin Campos lo hará frente a Platense para definir quién se quedará con las primeras dos plazas del torneo liguero.