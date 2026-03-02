¡Con entrada gratis! Selección Femenina de Honduras juega partido eliminatorio este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de mantener la ilusión rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la Selección Femenina de Honduras recibe este miércoles 4 de marzo a su similar de Trinidad y Tobago en un decisivo compromiso eliminatorio.

Para esta ocasión, el Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario en donde el equipo de Mario Abadía buscará conseguir su primer triunfo en el proceso eliminatorio dentro de un grupo que comparte con El Salvador (actual líder), Barbados y la escuadra trinitense.