¿Quién es la estrella de cada selección de la Copa Oro?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios de ellos juegan en las ligas más importantes del mundo, inevitablemente atraerán los reflectores por su condición de figuras y deberánserlos referentesdesus respectivas selecciones.



La Copa Oro albergará muchos jugadores que figuran en reconocidos equipos del universo del fútbol. Algunas con más pesos pesados que otras, pero cada una de las 16 naciones participantes tienen jugadores destacados en sus filas.



Si se evalúa por los pergaminos del equipo en donde juega, el más importante de todos será el canadiense Alphonso Davies.



El carrilero izquierdo de 20 años es habitual titular en el Bayern Múnich de Alemania, ganó la Champions League en 2020 y es multicampeón con el equipo teutón.



“Estamos muy orgullosos de lo que Alphonso ha logrado y de cómo ha elevado el perfil de nuestro juego anivel mundial durante el último año. Ha sido un ganador probado y la mentalidad que se desarrolle a través de eso será oro para este país”, dijo el técnico de la Hoja de Maple, John Herdman, sobre el primer y único ganador de la Champions League de Canadá.

Goleador del Leverkusen

Pero Davies no será el único de la Bundesliga en la Copa Oro. Allí también juega el referente de Jamaica: Leon Bailey. El delantero zurdo pertenece al Bayer Leverkusen desde 2016 y en la última temporada anotó 15 goles en 40 partidos.

“Mi hijo me dio una motivación completamente diferente hacia la vida y hacia el fútbol. Creo que un jugador necesita sentirse bien por dentroydurante toda esta temporada me he sentido genial, increíble, libre de lesiones y siempre rezando a Dios”, apuntó Bailey a Forbes.



Igualmente de la Bundesliga llegarán a la Copa Oro el estadounidense Matthew Hoppe (Schalke) y el surinamés Sheraldo Becker (Unión Berlín).



El delantero Hoppe reforzará a una Estados Unidos que no citó a sus estrellas, pero que será guiada por jugadores como Reggie Cannon del portugués Boavista y el delantero Paul Arriola del D.C.United de la MLS.

El artillero Becker, por su lado, no será el único referente en una Surinam que tiene una destacada legión encabezada por el defensa del Ajax de Holanda, Sean Desmond Klaiber.

El zaguero de 26 años llegó al equipo de ámsterdam el año anterior procedente del Utrecht y en la campaña 2020/21 disputó 15 partidos en la Eredivisie y tres en la Liga de Campeones.

Chucky, el referente del Tri

Hablando de ligas europeas, México será lider adaédson álvarez (Ajax), Jesús el Tecatito Corona (Porto de Portugal), Héctor Herrera (Atlético de Madrid de España) e Hirving el Chucky Lozano (Nápoles de Italia).



El gran estandarte del Tri de Gerardo el Tata Martino será el Chucky Lozano, quien viene de hacer 11 dianas en 32 juegos de la Serie Ayun tanto en seis duelos de Champions League.



Entre los jugadores que figuran en Europa está el catracho Alberth Elis, quien será la pieza más importante de Honduras. En su primera temporada en el Viejo Continente, la Panterita firmó ocho goles y siete asistencias en el Boavista de Portugal y está en elradar de varios equipos europeos.



“Es uno de los jugadores más determinantes de la Selección Nacional. Ha tenido una actuaciónenel Boavista. Cuando estábamos en Olimpia, siempre decía que quería ir a jugar a Europa”, reveló el exfutbolista catracho, Reynaldo Tilguath.

Nazon, goleador en Bélgica

En cuantoacentroamericanos, Costa Rica tendrá a históricos como Bryan Ruiz y Celso Borges (Deportivo La Coruña de España), así como el empuje de Joel Campbell, que acabadepasardel León al Monterrey en el máximo circuito mexicano. En la Liga MX tambiénparticipa el atacante Gabriel Torres (Pumas), que será unode los líderes de una Panamá con 17 legionarios.

Muchos de los combinados caribeños llegarán como víctimas, pero contarán en sus escuadras con foráneos que militan en ligas reconocidas.

Guadalupe tendrá a Dimitri Kevin Cavare del Sion de Suiza, Haití al goleador Duckens Nazon del Sint-Truiden de Bélgica y Curazao a Leandro Bacuna del Cardiff de la segunda de Inglaterra. Las estrellas de cada expedición buscarán brillar en la Copa Oro. La lupa estará sobre ellos.