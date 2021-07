Reynaldo Tilguath cuenta anécdotas de penales cuando defendía la camisa de Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la víspera de concretar su fichaje para dirigir a un equipo nacional de segunda o un club del extranjero, Reynaldo Tilguath habló anécdotas de un tema de moda: los penales.



Varios partidos de la Eurocopa, Copa América e incluso de eliminatoria para la Copa Oro se han definido desde la tanda de 11 metros y el exvolante dio su punto de vista al respecto.



"La gente dice que los penales es una ruleta, es la peor mentira. Como entreno tiros libres o balón parado, entreno penales. No es una ruleta. Si vos sos mi penalero y, si lo fallás, no importa, lo vuelves a hacer. No te voy a matar porque lo falles, pero si te sacas la responsabilidad no puedo contar con vos para cosas importantes", contó.











Enseguida, relató una anécdota cuando jugaba en Olimpia en un partido de Champions en el Estadio Olímpico ante el Toluca de México.



"Habíamos dos penaleros, yo era el segundo y antes había otro que no voy a decir el nombre. Él agarra la pelota, a mí me llama Restrepo y miro que la pelota la toma Copete, y lo falla. Yo le reclamé al compañero y le dije: el profe dirá que le sacamos el cuerpo a la responsabilidad, era tuya o mía. Copete ni aparecía", reveló sobre aquel triunfo 2-1 de los Blancos.



También recordó otra vivencia cuando estaba enojado con el entrenador Danilo Tosello por no meterlo de titular. "Nos iba ganando Platense, me metió faltando 30 minutos y hay un penal al 93. Como yo estaba 'maleado' con Tosello, yo les dije: No, no, que lo haga otro, si este man ni me metió de titular. Yo no lo hago por Tosello, con ustedes voy a muerte. Juan Carlos García agarró la pelota, pero vino Fabio desde atrás y le quitó la pelota, le dijo: Discúlpeme, pero nuestro penalero es el Chino", rememoró.



Y Reynaldo marcó el empate. "Me dijo el portero Mariano Pineda, 'ya sé a dónde lo tirás', le dije: Tirate allí, yo no voy a cambiar y, si llegás, es cosa tuya. Lo metí y empatamos. Yo estaba enojado con Tosello", recapituló.