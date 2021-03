Vinicius mete velocidad al Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- A menudo cuestionado, Vinicius destacó el martes en la victoria del Real Madrid sobre el Atalanta 3-1, sinónimo de pase a cuartos de final de la Champions, en un partido en el que sólo le faltó el gol.



La falta de claridad a la hora de definir que tanto se le reprocha fue lo único que empañó la gran actuación del joven extremo brasileño en ese partido de vuelta de octavos del máximo torneo europeo de clubes.



"De nuevo alborotó y creó peligro, aunque fallara con la espada", escribió este miércoles el presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, en su columna.



VEA: Presidente de LaLiga confía en tener público en abril en los estadios



Y es que Vinicius, titular el martes por delante de Marco Asensio y Rodrygo, aportó velocidad, potencia y desborde al ataque de un Real Madrid, que sigue apoyado en su vieja guardia de los Luka Modric, Toni Kroos o Sergio Ramos.



Una arrancada suya hacia el área acabó con la zancadilla del brasileño Rafael Toloi, que supondría el penal transformado por Sergio Ramos para poner el 2-0 (60).

Cabalgada estelar

Sólo un poco antes, 'Vini' rozó un gol 'maradoniano' tras arrancar desde el centro del campo, superar a tres rivales y plantarse ante el portero rival, ante el que cruzó demasiado el esférico (52).



La imagen de Sergio Ramos echándose al suelo lamentando la gran jugada fue la expresión del sentimiento de todo el madridismo.



"Uno se lamenta porque es triste que después de hacer lo más difícil que esa jugada no acabe en gol. Me hubiese ido contento si 'Vini' hubiera hecho ese gol", afirmó tras el partido el capitán merengue.



"Cuando 'Vini' agarra el balón, cuando tiene espacio, puede hacer la diferencia, y es lo que hizo", lo elogió su técnico Zinedine Zidane, al que se ha acusado en varias ocasiones de no dar suficientes oportunidades al jugador brasileño.



Llegado en el verano (boreal) de 2018 del Flamengo por 45 millones de euros (52 millones de dólares) y un contrato por 7 temporadas, Vinicius ya agitó en su primera temporada a un Madrid en pleno marasmo tras las salidas de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.



Su chispa parecía sacudir al equipo merengue, con el que esa temporada vivió una gran decepción en octavos de Champions.



La noche que el Ajax eliminó al Real Madrid en marzo de 2019, Vinicius abandonaba el campo en lágrimas con una rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

Revulsivo

La pasada temporada volvió a ser el revulsivo de Zidane a la hora del desborde, disputando 38 encuentros, aunque sólo cuatro de ellos completo, en los que marcó 5 goles y dio cuatro asistencias.



El brasileño aprovechó el confinamiento para trabajar el físico, volviendo en plena forma y empezó a mejorar sus elecciones de cara a la finalización de las jugadas hasta contribuir al a consecución de LaLiga.



Favorecido por las continuas bajas de Eden Hazard por lesión, Vinicius gana minutos y en esta temporada ha disputado 34 encuentros en los que lleva 4 goles y 5 asistencias, todavía unos registros goleadores bajos para lo que se espera de un atacante del Real Madrid, aunque Vinicius no se rinde.



"Soy un jugador que tiene una gran personalidad, que fallo y en la próxima voy otra vez siempre", afirmaba el martes tras el encuentro y su gran cabalgada fallida.



"Ante el Atalanta ha regresado ese delantero poderoso con espacio por delante y veloz como pocos cuando el rival intenta acercarse a sus dominios", afirma este miércoles el diario Marca.



Ahora, al joven atacante brasileño le toca confirmar en los próximos partidos su buena imagen del martes.



"Tengo que seguir trabajando y mejorando. Ahora viene lo bueno, partidos grandes que me gustan", concluía el martes Vinicius.