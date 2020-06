Vinicius ya empieza a tener galones en el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- Un gol y un disparo al larguero, Vinicius Jr. fue una pesadilla el miércoles para el Mallorca, que sufrió la mejor versión del joven brasileño, convertido ya en uno de los hombres clave en el Real Madrid de Zinedine Zidane en el sprint final por LaLiga.



"Zidane me dice que juegue feliz, como siempre lo hago. Hoy, otra vez, pude ayudar al Madrid a seguir con el liderato y seguir luchando por LaLiga", dijo 'Vini' a la televisión Movistar+, tras el encuentro.

El joven brasileño, de 19 años, abrió el marcador en la victoria 2-0 sobre el Mallorca entrando en el área para picar un balón sobre el portero (19), y poco después estrellaba un balón en el larguero (23).



En el partido anterior contra la Real Sociedad, Vinicius no marcó pero forzó el penal que abriría el camino al triunfo 2-1 con el que el Real Madrid se pondría líder liguero.

El brasileño ya tenía desborde y velocidad, pero ahora va añadiendo más acierto en el área a la hora de disparar o de elegir un pase, el gran debe que se le venía echando en cara desde que debutara oficialmente con el equipo blanco el 29 de septiembre de 2018 contra el Atlético de Madrid (0-0).



- Mejores elecciones -

"De nuevo el mejor fue Vinicius, cuyo fútbol no mengua en velocidad y desborde y crece en capacidad para ver la portería y ver a los compañeros", escribió este jueves en el diario As su columnista Alfredo Relaño.



El propio Zidane elogió el miércoles esta mejoría en el área de su joven pupilo.



"No nos quedamos siempre a trabajar delante de la portería pero sí cuando tenemos tiempo. Lo hacemos con 'Vini' y con todos. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien", afirmó Zidane.



El buen estado de forma de Vinicius llevó a Zidane el miércoles a cambiar su dibujo para alinear juntos al brasileño y Eden Hazard, pese a que ambos dan su mejor versión en la misma posición de extremo izquierdo.

"La posición de 'Vini' es la de Eden, pero no significa nada, me gusta poner a los jugadores en su sitio, pero en un partido pueden jugar juntos", advertía Zidane el martes en rueda de prensa.



"Ahora mismo, el brasileño es clave para el equipo blanco, hasta el punto de que Zidane se ha tenido que rendir a la evidencia y se las ha ideado para encontrarle un sitio al lado de Hazard, hasta ayer la pareja imposible del Madrid", escribe este jueves el diario Marca.



"Es la primera vez que jugamos juntos (con Hazard), creo que fue muy bien. Tenemos que seguir así si Zidane decide que estemos los dos", afirmó Vinicius, para el que "es muy fácil jugar" con el belga.



- Reforzado tras el parón -

El pequeño y fino jugador que llegó del Flamengo por 45 millones de euros (50,5 millones de dólares) en el verano (boreal) de 2018 ha ido creciendo, primero a caballo entre el filial y el primer equipo, para acabar instalándose definitivamente con los mayores.



Zidane ha contado con él en 32 encuentros oficiales esta temporada, en los que ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias, pese a jugar sólo cuatro veces los 90 minutos.



Vinicius ha salido, además, reforzado tras el parón de tres meses por la pandemia, en los que ha aprovechado para trabajar su físico, lo que le ha permitido volver en buena forma.



"Trabajé mucho para llegar a este momento", afirmó Vinicius a Movistar+.

"Se apuntó al método Cristiano cambiando su dieta y trabajando con un preparador físico personal y ahora mismo vuela", según Marca.



Vinicius parece así haber encontrado su sitio en el equipo merengue, al que tendrá que ayudar a defender el liderato liguero en las siete 'finales' que quedan hasta final de temporada.