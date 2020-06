Lionel Messi sufre lesión leve en su muslo, previo a reinicio de Liga

MADRID, ESPAÑA.- El astro argentino Lionel Messi presenta una lesión muscular leve y entrena por separado como medida de precaución previo al reinicio de los partidos de la Liga de España la próxima semana, indicó el Barcelona el viernes.



El club informó que Messi tiene una dolencia en el muslo derecho y realiza ejercicios para evitar riesgos innecesarios a tan solo ocho días que el conjunto catalán retoma la defensa de su título. El Barcelona señaló que Messi será capaz de reincorporarse a sus compañeros en un par de días.

El Barsa visita al Mallorca el 13 de junio en su primer partido desde que la Liga fuera suspendida por cerca de tres meses a raíz de la pandemia del coronavirus.



Messi de antemano entrenó por separado el miércoles. El argentino y el resto del plantel tuvieron el día libre el jueves. El equipo anunció que la sesión de prácticas del sábado se realizará en el Camp Nou en lugar de su hacerlo en su centro de entrenamientos.



Messi se perdió cerca de dos meses al inicio de la temporada tras sufrir una lesión muscular de pantorrilla en el primer entrenamiento de la pretemporada. El delantero es líder de goleo de la Liga con 19 dianas, cinco más que el atacante del Real Madrid Karim Benzema. Messi también encabeza la lista de asistencias con 12.



El Barcelona subrayó que el delantero Ansu Fati también entrena por separado el viernes, si bien no explicó las razones.

El defensor francés Clément Lenglet no realizará el viaje a Mallorca por acumulación de amonestaciones, pero el uruguayo Luis Suárez, quien se sometió a una cirugía de rodilla derecha en enero, ha estado entrenando con normalidad y el club cree que estará listo para participar en el compromiso en Mallorca.



Se esperaba que Suárez se perdería el resto de la temporada, antes que la pandemia del Covid-19 obligara a las autoridades a suspender toda actividad no esencial.



El Barsa prevé que el delantero francés Ousmane Dembelé no regrese en la presente campaña, pues continúa recuperándose de una seria lesión en tendón de la corva.



El Barcelona tiene una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid con 11 jornadas restantes.



El Madrid vuelve a la cancha el 14 de junio para enfrentar a Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, en el centro de entrenamiento del club dado que siguen los trabajos de remodelación en el estadio Santiago Bernabéu.



El primer partido de la Liga tras el confinamiento será el derbi de Sevilla, un choque entre Sevilla y Real Betis el jueves.

