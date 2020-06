Multan a dos jugadores Borussia por cortarse el cabello

BERLÍN, ALEMANIA.- Dos futbolistas del Borussia Dortmund, el inglés Jadon Sancho y el suizo Manuel Akanji, fueron multados este viernes por la Federación Alemana de Fútbol (DFL) por haber llamado a un peluquero a domicilio sin respetar las reglas sanitarias.



Antes del partido frente al Paderborn del pasado fin de semana (goleada 6-1 para el Dortmund), los dos jugadores fueron fotografiados por un reputado peluquero, llegado expresamente de Düsseldorf (a 70 km de Dortmund), que después publicó en Instagram.



Problema: ni el peluquero ni los futbolistas portaban mascarillas, violando así el estricto protocolo impuesto por la DFL para reanudar la Bundesliga tras la suspensión del torneo por la pandemia del nuevo coronavirus, que prohíbe, entre otras cosas, recibir a personas en el domicilio.



"Broma total DFL", tuiteó inmediatamente el internacional inglés.



"Los jugadores violaron manifiestamente las reglas generales de higiene y de protección contra las infecciones. así como el concepto médico-organizativo" de la federación, anunció la DFL este viernes.



El club explicó el jueves que los jugadores habían asegurado que sólo se quitaron el tapabocas para realizarse la foto y que el peluquero también se había puesto una pantalla de protección mientras les cortaba el pelo.



"No hay ninguna duda que incluso los futbolistas profesionales deben cortarse el pelo. No obstante, actualmente debe hacerse de acuerdo a las reglas sanitarias", subrayó la DFL, que no precisó el monto de las multas.



Otros cuatro jugadores del Dortmund habrían reclamado también los servicios de este peluquero, entre ellos los belgas Axel Witsel y Thorgan Hazard, aunque, más precavidos, no publicaron ninguna foto.