Descubren al DJ Kid Noize utilizando dobles para cobrar por conciertos simultáneos

"Después de 15 años encarnando a Kid Noize, es con mucha emoción que tengo el honor de anunciar que he formado al mejor sucesor posible. No hay un verdadero, no hay uno falso", escribió el lunes en su cuenta de Instagram Grégory Avau, el verdadero nombre del artista, que acompañaba la publicación con una foto de dos Kid Noizes.