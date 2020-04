Los actuales cuatro primeros irán a la Champions si no termina la Liga

MADRID, ESPAÑA. - La Federación Española de Fútbol (RFEF) autorizó este jueves que la finalización de la actual temporada vaya más allá de junio, adelantando que si no se pudiera acabar el campeonato por el coronavirus, los actuales cuatro primeros clasificados irían a la 'Champions'.



"Se autoriza la prórroga excepcional de las fechas de finalización de la actual temporada e inicio de la próxima, más allá del 30 de junio", informó la RFEF, tras la reunión de su comisión delegada.

Aunque la RFEF sigue apostando por que finalice la campaña, contempla también la posibilidad de que no se pueda reanudar el campeonato o que este no haya finalizado del todo cuando la UEFA solicite los equipos clasificados para sus competiciones europeas.



En ese caso, la RFEF afirma que se determinarán estos equipos "de acuerdo a la clasificación de la última jornada de primera división en igualdad de números de partidos disputados por los 20 equipos".



Si la Liga finalizara tal como está ahora, la clasificación se determinaría en función de la jornada disputada el pasado 8 de marzo.



Así, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad jugarían la Champions, mientras que Getafe y Atlético de Madrid disputarían la Europa League.



El tercer equipo para la Liga Europa dependerá de si se ha jugado la final de la Copa del Rey, que deben disputar el Athletic Bilbao y la Real Sociedad en una fecha todavía por decidir.



En caso de que se haya jugado, irá el campeón, salvo que ya esté clasificado entre los seis primeros, en cuyo caso pasará a la Liga Europa el séptimo clasificado en la Liga, en este caso, el Valencia.



Si no se ha podido jugar, el clasificado para la Europa League será el Athletic como finalista, ya que la Real Sociedad está ya clasificada para la Champions.



La Liga, no obstante, ya ha mostrado su sorpresa por que se apruebe una lista de clubes para las competiciones de la UEFA sin que se haya llegado a la cancelación del campeonato.



El organismo que preside Javier Tebas considera asimismo que al afectar directamente a la Liga, la RFEF no tiene competencias ni puede tomar ese tipo de decisiones sin consensuarlo con el campeonato español.

