City y Liverpool pueden dejar atrás al Chelsea, que se cita con el United

LONDRES, REINO UNIDO.- El Manchester City, vigente campeón y colíder en el triunvirato que comanda la Premier League, y el Liverpool (2º) disponen de una ocasión propicia para dejar atrás al Chelsea (3º) en la carrera por el título, ya que el conjunto londinense recibirá al Manchester United (8º) en la 9ª fecha.



Tras ocho partidos; City, Liverpool y Chelsea suman 20 puntos, mientras que Arsenal (4º) y Tottenham (5º) tienen 18, en un emocionante arranque de la competición.



El duelo estelar de este fin de semana será el Chelsea-United. No será sencillo para los Blues, pero en los tres anteriores regresos de Jose Mourinho a Stamford Bridge como técnico de los Diablos Rojos, el luso volvió a Manchester con otras tantas derrotas y sin que su equipo viese puerta.



Una nueva derrota del United, que sería la cuarta en el campeonato, prácticamente le alejaría definitivamente del título, ya que suma 7 puntos menos que el trío de cabeza.



En Londres Mourinho no podrá contar con varios internacionales que han regresado lesionados de sus concentraciones: el inglés Luke Shaw, el escocés Scott McTominay y el serbio Nemanja Matic.



Además el portugués recibió el martes la apertura de un procedimiento por parte de la Federación Inglesa debido a declaraciones injuriosas tras el triunfo ante el Newcastle (victoria 3-2).



Un vídeo muestra a Mourinho diciendo algo, aparentemente en portugués, mirando a una cámara, cuando se dirigía al túnel tras el pitido final.



Muy cuestionado en este arranque, tras el Chelsea Mourinho tendrá la doble confrontación con la Juventus de su compatriota y exjugador en el Real Madrid Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones.



Los Citizens de Pep Guardiola, que vienen de empatar (0-0) en Anfield contra el Liverpool antes de la tregua internacional, recibirán al Burnley (12º), un rival asequible ante el que todo lo que no sea una victoria sería una sorpresa.



A una situación parecida se enfrenta el Liverpool, que viaja a Huddersfield, 18º y que busca aún su primer triunfo de la temporada.



El Arsenal del español Unai Emery, que suma seis triunfos consecutivos desde su derrota ante el Chelsea (3-2) el 18 de agosto, cerrará el telón de la fecha el lunes en casa ante el Leicester (10º).



Además el Tottenham, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide al West Ham (15º) del chileno Manuel Pellegrini en un derbi de la capital con acento sudamericano.



Los Spurs parten como favoritos a pesar que no podrán contar con los internacionales ingleses lesionados Dele Alli y Danny Rose, así como el belga Jan Vertonghen.



Programa de la séptima jornada del campeonato inglés:



Sábado:

Chelsea - Manchester United

West Ham - Tottenham

Newcastle - Brighton

Manchester City - Burnley

Bournemouth - Southampton

Cardiff City - Fulham

Wolverhampton - Watford

Huddersfield - Liverpool



Domingo:

Everton - Crystal Palace

Lunes:

Arsenal - Leicester