Enfermedad de mano, pie y boca en niños: atención, cuidados y prevención

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando un niño deja de comer, se queja de dolor al tragar y aparece una fiebre que no termina de ceder, muchos padres tienden a atribuirlo a las amígdalas o a un resfriado común.

Días después, pequeñas ampollas en la boca o un sarpullido en sus manos y pies confirman que en realidad el niño enfrenta la enfermedad de mano-pie-boca.

Esta afección viral está causada por enterovirus —siendo el Coxsackievirus A16 el detonante más común— y aunque suele describirse como leve, su impacto real no está en la gravedad inicial, sino en cómo se maneja en casa y en la rapidez con la que se identifican señales de riesgo, explicó el médico general David Ávila.

El cuadro no siempre se presenta de forma clásica, puede iniciar con fiebre moderada, cansancio, irritabilidad o dolor de garganta, antes de que aparezcan las llagas.

“En los brotes recientes se ha observado que algunos niños, antes que se noten las lesiones, inician con rechazo total a líquidos y alimentos por dolor intenso en la cavidad oral”, señaló el experto.

Aquí se instala el error de creer que si no hay sarpullido evidente, no se trata de esta enfermedad. Otro fallo común es asociar la gravedad con la fiebre.

En realidad, la fiebre puede ser leve o incluso ausente, mientras el riesgo real avanza en silencio cuando el niño no se hidrata adecuadamente.