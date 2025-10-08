¿Qué es la enfermedad "Boca, mano y pie" o virus Coxsackie, que afecta escuelas de México?

Puebla, México.- Un brote del virus Coxsackie mantiene en alerta a las autoridades de la Secretaría de Gobernación de Puebla, luego que se confirmara en la comunidad de Amalucan que un menor de una escuela primaria resultara contagiado.
El caso del pequeño paciente, que hasta el momento se mantiene controlado y bajo vigilancia, ha llevado a que la Secretaría de Salud a intervenir la zona para analizar si otros menores podrían haber estado expuestos al brote.
Este sería el tercer caso de Coxsackie, luego que en la Mixteca poblana se presentaron dos casos adicionales en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales y activó clases virtuales mientras se efectúan tareas de desinfección en las instalaciones.
El secretario de Gobernación estatal señaló que una Comisión de Salud se encuentra en el lugar para atender el brote de Coxsackie y determinar el regreso a clases seguro.
¿Qué es el virus Coxsackie?Este virus conocido además como "Enfermedad de Boca, Mano y Pie", se manifiesta con salpullido en manos y pies, así como llagas dolorosas en la boca (exterior, encías, lengua y paladar). Es causada principalmente por el virus Coxsackie A16 y otros virus de la misma familia.
Características del virus
Es más común durante las estaciones de verano y otoño. Afecta principalmente a bebés y niños que asisten a guarderías y escuelas.
El virus está presente en secreciones nasales, saliva, mucosidad y líquido de las ampollas. Se propaga por tos, estornudos, contacto directo, heces o objetos contaminados como juguetes y cubiertos.
Síntomas que presentan los pacientes
Salpullido rojo en manos y pies, que puede convertirse en ampollas o extenderse a otras zonas como el área genital.
Llagas en la boca, fiebre, dolor de garganta, malestar general y falta de apetito.
Tratamiento recomendado
No existe un tratamiento específico, ya que la enfermedad remite en pocos días.
Mantener hidratado al menor.
Evitar bebidas ácidas si hay úlceras en la boca.
Al tratarse de un virus, la principal recomendación es no utilizar antibióticos.