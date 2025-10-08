¿Qué es la enfermedad "Boca, mano y pie" o virus Coxsackie, que afecta escuelas de México?

Puebla, México.- Un brote del virus Coxsackie mantiene en alerta a las autoridades de la Secretaría de Gobernación de Puebla, luego que se confirmara en la comunidad de Amalucan que un menor de una escuela primaria resultara contagiado.

El caso del pequeño paciente, que hasta el momento se mantiene controlado y bajo vigilancia, ha llevado a que la Secretaría de Salud a intervenir la zona para analizar si otros menores podrían haber estado expuestos al brote.

Este sería el tercer caso de Coxsackie, luego que en la Mixteca poblana se presentaron dos casos adicionales en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales y activó clases virtuales mientras se efectúan tareas de desinfección en las instalaciones.