Adiós a los dolores de cabeza frecuentes: claves para reducir las molestias

Tegucigalpa, Honduras.- Despierta con la agenda del día rondando la mente. Se arregla, sale de casa y en el trayecto siente pequeños piquetes en la sien. Reconoce el aviso, pero sigue con su rutina. Antes del mediodía el malestar crece y su jornada empieza a torcerse.

Esta escena se repite en millones de personas en el mundo, tal como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que la gran mayoría de adultos experimentará cefaleas en algún momento de su vida y que muchas de estas se volverán recurrentes.

“El dolor de cabeza no aparece porque sí. El cuerpo está tratando de avisar algo y la mayoría de pacientes ignora esas señales por meses”, afirma el médico David Ávila.

Las cefaleas más frecuentes tienen un origen mixto. Una combinación de estrés prolongado, mala hidratación, tensión muscular y hábitos de sueño irregulares aumentan la probabilidad de que el dolor aparezca con más frecuencia.

El trabajo frente a las pantallas también influye. Un estudio de Lee & Lee (2019) mostró que la postura adelantada de la cabeza incrementa la carga cervical y se asocia con un aumento en la intensidad de la cefalea tipo tensión.