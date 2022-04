Héctor Vargas: “Me seduce la posibilidad de llegar a la Selección”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Polémico por sus declaraciones y a la vez muy exitoso tras dirigir varios equipos en la Liga Nacional de Honduras, Héctor Vargas no oculta su deseo de ser el timonel de la Selección de Honduras en los próximos días.



“Me produce placer que piensen en mí, pero esa decisión no la tomo, me debo al Real España y queda a criterio de los que me contrataron, pero si me seduce la posibilidad de llegar a la Selección”, mencionó el entrenador argentino.



Y es que tras la renuncia del Bolillo Gómez de la Selección de Honduras, la H ha quedado a la deriva después de una penosa eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Salomón Nazar, Pedro Troglio y Ramón Maradiaga, también son los nombres que suenan en este nuevo proceso que tendrá como primer exámen la Nations League en junio de este año.



Además, recientemente se filtró que Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, también sería una opción para la Fenafuth de cara a las competencias de este año.