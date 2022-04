Pedro Troglio deja de ser entrenador del San Lorenzo de Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Luego de haber tomado las riendas del club en diciembre de 2021 tras un exitoso paso por el Olimpia, Pedro Troglio presentó su renuncia como técnico del San Lorenzo de Almagro luego de caer eliminado por penales ante el Racing de Córdoba de la tercera división en un duelo correspondiente a la fase de playoffs de la Copa Argentina.

Luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, el Cuervo cayó 4-2 en los lanzamientos desde los 11 metros, sellando así una dura eliminación ante el que hace un mes era el conjunto que dirigía Hernán “La Tota” Medina, actual DT del Motagua.

La eliminación del torneo de copa ha supuesto un duro golpe para Pedro Troglio, quien una vez finalizado el partido presentó su renuncia como entrenador de San Lorenzo, club con el que apenas pudo conseguir un triunfo en 10 partidos oficiales dirigidos.

A pesar de que los directivos del club le pidieron que continuara hasta el final del torneo argentino, el propio Troglio le informó a la directiva que no seguiría en el cargo tras el batacazo ante el equipo de tercera división, argumentando que no logra ver en la cancha lo que necesita y asumiendo la responsabilidad del mal momento que viven los de Boedo.

“Hablé con los dirigentes y les manifesté que no voy a seguir. Me pidieron que espere hasta fin del torneo, pero para eso falta un mes y es mucho tiempo. No logro ver en la cancha lo que necesito ver, es responsabilidad del entrenador. Tenía ganas de estar acá, pero no a cualquier costo. Pensé que se podía cambiar, pero lamentablemente no se ha podido”, manifestó un muy afectado Pedro Troglio.

“Después de lo de hoy, como entrenador, tengo que pedirle disculpas a la gente. Lo justo es que me vaya a mi casa. Por respeto a la gente que me ha apoyado, y me había pedido que aguantara, me parece que después de lo de hoy, lo justo es dar un paso al costado”, terminó diciendo el DT.

