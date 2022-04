Álvaro Klusener: Los consejos de su hermano, su peculiar cábala y la promesa si Platense se salva del descenso

Una ciudad linda dentro de todo, un lugar tranquilo donde se puede salir a caminar. Me gusta mucho y me siento cómodo. Tratamos de disfrutar nuestra estancia aquí.

Creo en Dios. Soy católico; sin embargo, no soy muy practicante a la religión como es aquí. Me sorprendió mucho porque la gente es muy creyente, pero obviamente uno respeta.

No soy mucho de los mariscos, me gusta más lo asado como buen argentino, pero ya he probado comidas de aquí como la baleada, pollo con tajadas y algunas cositas de acá que me han gustado mucho.

Llegada a Honduras

¿Cómo se da su llegada a Honduras?

Mi representante se contactó con los dirigentes de Platense, luego pasó por la autorización del profe para que yo viniera.

¿Había tenido ofertas de otros equipos en el país?

Cuando mi hermano jugaba en Motagua hubo un acercamiento con un equipo de la Liga Nacional; por ahora, no recuerdo, pero fue hace un año y medio atrás. No se dio.

Su hermano jugó varios años aquí. ¿Te daba curiosidad la atención lo que mirabas en esta liga?

La verdad yo seguía mucho a Motagua por ver a mi hermano. Miraba casi todos los partidos, tenía las ganas de venir a probar una experiencia y salir del país.

¿Le pidió consejos cuando cerraste el trato con Platense?

Claro. Me felicitó, me dijo que viniera convencido, él confía mucho en mí. Me dio ánimos y me comentó que yo podía jugar en la liga. Me contó detalles de cómo es Honduras en lo futbolístico, la cultura y cosas así para yo estar un poco más preparado.

¿Qué le decía de la liga?

Gonzalo me decía que era un fútbol competitivo donde tenía que estar preparado mental y físicamente porque hay cosas que son diferentes adonde yo jugaba y que también era mi primera experiencia como extranjero.

Ya viviéndolo en carne propia. ¿Qué le ha parecido el país y la liga?

La liga es muy buena, pareja, hay dos o tres equipos grandes que siempre van punteando en los torneos. El resto son parejos y siempre hay una ilusión como el caso nuestro de salvarnos del descenso, pero que también va de la mano meternos entre los seis primeros.

El clima en el puerto es fuerte. ¿Le ha costado adaptarse?

El calor y la humedad ha sido complicado. Yo vengo de una provincia que el clima es diferente, pero hay que acostumbrarse a todo lo que se venga. Hay que estar preparado para soportar la calor en los juegos.

Cuénteme. ¿Ya le había tocado luchar por el no descenso en alguno de sus equipos?

Tengo experiencias de jugar por no descender y me he salvado en la última jornada. Hay que estar tranquilo dentro de la cancha porque la presión es dura cuando estás en estas instancias. Hay que tener la cabeza fría.

Platense ha sido un sube y baja en el torneo con algunos resultados, pero parece que encontró la ruta correcta. ¿Es así?

Nos costó encontrar una regularidad en las primeras fechas. En estos momentos la conseguimos y estamos acortando esa brecha con Honduras Progreso y Real Sociedad. Vamos por un buen camino donde tenemos que conseguir más resultados positivos.

¿Cómo se está viviendo en este momento el ambiente en el equipo?

El apoyo de la gente muy bueno lo sentimos ayer. En lo interno del equipo estamos con la misma mentalidad de estar fuertes, acatar las órdenes del técnico y con el pensamiento de ganar cada juego.

¿Qué le dice el Primi Maradiaga uno de los técnicos más laureados de Honduras?

Es un tipo preparado, capacitado, uno se da cuenta desde que lo escuchas hablar o dirigir. Uno como futbolista debe absorber todo eso y también aprender. Hay que aprender siempre.

Parte importantes de estos resultados positivos del Platense has sido tú con tus goles. ¿Cómo lo tomas?

Hay un grupo atrás que está peleando y se está esforzando por esta situación. Me ha tocado hacer goles importantes, pero todos aportamos, hay que seguir por este camino.

¿Cumplirías alguna promesa si logran la permanencia?

Tengo un reto que si nos llegamos salvar me voy a pintar en pelo de verde por un largo tiempo.