Marathón vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido HOY por triangular

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón se enfrenta al Olancho FC por la última fecha de la triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Yankel Rosenthal.

Alineaciones

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras se acerca a su desenlace y ya tiene definidos a los finalistas que buscarán alzar el trofeo en esta emocionante edición. La fase de la triangular ha dejado grandes emociones y ahora Marathón y Olancho FC se preparan para un gran enfrentamiento.

Marathón, uno de los equipos más históricos del país, celebra su centenario y busca reafirmar su grandeza en el fútbol hondureño. Con una campaña sólida y una racha positiva que lo mantiene en la cima, el “Monstruo Verde” llega con la motivación al máximo previo a disputar la final. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, Olancho FC ha mostrado un gran nivel a lo largo del campeonato. Aunque ya no tiene posibilidades de pelear por el título, el equipo buscará cerrar la campaña de la mejor manera.

El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos buscarán cerrar la triangular con la mejor imagen posible. Marathón intentará mantener la ventaja de puntos que le permitieron acceder directamente a la final, mientras que Olancho FC luchará por demostrar que su desempeño en el torneo no fue casualidad.

El Marathón pudo superar 3-0 en el primer choque ante el Olancho FC por esta triangular, ahora la situación es diferente para ambos, los verdes ya está clasificados a la final y los potros eliminados.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO