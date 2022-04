Presidente del Vida anuncia definitiva separación de jugadores

“Nunca hemos ocultado las cosas, hemos trabajado de frente desde el primer día que llegué al club, no le he incumplido a nadie”, dijo molesto durante una entrevista a la revista HonduSports Ilustrada.

Aunque los problemas a lo interno llevan varios meses, la gota que derramó el vaso fue cuando el pasado viernes el mediocampista Peña no quiso entrenar previo al duelo ante Honduras Progreso porque no había recibido el pago de unos premios ofrecidos por el gerente Jairo Martínez.

Ante ello, el presidente Cruz confesó que no tenía conocimiento y tomó la decisión de no pagar lo que él no les prometió.

“Por mí estos jugadores no juegan más, los que están separados y voy a cumplir con sus respectivos contratos y nunca les he fallado. Cuando les prometo premios por un partido, les pago, pero no les permitiré eso de que dicen que no juegan. ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños que están en el club?”, cuestionó.

Cruz resultó molesto por la situación, pues dijo que ha sido un directivo transparente que llegó a darle otra cara al Vida.

