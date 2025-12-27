Murió de cáncer la promesa de la gimnasia rítmica en Brasil: "Nuestra hija se durmió"

La gimnasta rítmica de Brasil, Isabelle Marciniak, de tan solo 18 años de edad, perdió la vida el pasado 24 de diciembre, luego de perder la batalla contra el cáncer. Su muerte conmocionó en la escena atlética de su país y del mundo.
La triste noticia fue confirmada por la Federación Paranaense de Gimnasia, la cual expresó sus muestras de pesar ante el fallecimiento de Marciniak, quien era considerada como la promesa de la gimnasia en Brasil.
La atleta había decidido pausar su carrera en 2023 para centrarse en su tratamiento médico.
Durante ese año, Isabelle logró el título de campeona estadual en la modalidad trío adulto, un logro que reflejaba su talento y dedicación. Sin embargo, poco después tuvo que interrumpir sus actividades para luchar contra la enfermedad.
La federación resaltó en un comunicado oficial: "Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana."
El deceso ocurrió en la víspera de Navidad, en la ciudad de Curitiba, donde la joven vivía y se formó como atleta.
“Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle se durmió hasta la muerte. Hoy descansa después de una lucha intensa por la vida”, escribió Michelle, la madre de la fallecida, a través de una historia de Instagram.
Sobre su enfermedad, se dio a conocer que tenía linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, el cual puede ser tratado con éxito si se detecta a tiempo, aunque desafortunadamente, en su caso tuvo un desenlace trágico.
El velatorio se realizó en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, lugar donde creció y empezó a destacar en la gimnasia, y que fue también escenario de su despedida final.
Marciniak era considerada una de las deportistas más prometedoras en Brasil. Además de su título estadual, había conquistado el campeonato nacional en el concurso completo individual en 2024.
La joven atleta había demostrado un talento excepcional en la gimnasia rítmica, con una carrera marcada por logros que la colocaban entre las figuras emergentes del deporte en su país.
La familia y seres cercanos de la joven, expresaron su dolor y agradecimiento por el apoyo recibido durante su lucha. Mientras tanto, sus seguidores continúan dejando mensajes de aliento a sus padres a través de redes sociales, lamentando su fallecimiento.